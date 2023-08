Envelopamento do console Xbox Series X: preço e data de lançamento do console, com tema de Starfield

Microsoft anunciou Envelopamento do Xbox X XLComo alternativa, as capas do console dão uma aparência alternativa. Especificamente, a empresa mostrou três modelos, dois deles em estilo camuflado e o mais importante – um dedicado ao campo estelar. Mas apenas dois virão Na Itália.

Redmond explica: “Sabemos que os jogadores desejam poder personalizar seus consoles e mostrar suporte para seus jogos favoritos, e oferecemos Opção mais barata e sustentável Em comparação com a compra de um console de edição especial ou limitada. Com o lançamento do Series X Console Wraps, você pode personalizar o console que já possui. ”

foram gangues Projetado especificamente para o Xbox Series X E tem um ajuste personalizado exato. Cada detalhe foi considerado para garantir que o desempenho do console seja mantido: as saídas de ar estão todas desobstruídas e pequenos pés foram adicionados à base das interfaces para garantir que o ar flua livremente pelo console. Construídas com um painel de núcleo duro e revestidas com um tecido de alta tecnologia, as capas são dobradas ao redor do console e presas com gancho e laço. O interior da pulseira é impresso com desenhos de silicone que mantêm a pulseira no lugar.