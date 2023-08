Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 Tentamos coletar os primeiros capítulos da série

Diante dos créditos iniciais de Metal Gear Solid, e vendo Snake emergir das águas geladas de Shadow Moses 24 anos depois da primeira vez, é inevitável refletir sobre a importância de um processo como Metal Gear Solid: Master Collection Vol. legado de um autor como Hideo Kojima em plataformas de jogos modernos. A coleção, que visa trazer uma parte muito importante da história dos videogames para as novas gerações, assumiu muitas responsabilidades, por isso ficamos curiosos para saber como será essa caixa inusitada, que contém em alto define todos os cinco primeiros capítulos do jogo.A ação furtiva épica de Solid Snake. A oportunidade de navegar pelo conteúdo da coleção tornou-se realidade no Reino Unido, onde finalmente a temos nas sombras das paredes do Castelo de Windsor Eu tentei Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1.

Todo o conteúdo do grupo Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 apresenta os cinco primeiros capítulos da série em um pacote Depois de terem a chance de colocar as mãos em tudo que o Collection Vol.1 oferecerá aos jogadores, eles começarão em seguida 24 de outubro, pode valer a pena voltar e listar todo o conteúdo incluído no pacote, até porque a Konami não adotou uma estratégia de comunicação particularmente clara. A empresa que finalmente tem A versão PS4 também foi lançada oficialmenteanunciou que Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 incluirá um preço de € 59,99 O primeiro de três videogames 3D Da série de ação furtiva criada por Hideo Kojima, depois Metal Gear Solid (incluindo missões especiais e missões VR), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, tudo em versão HD e compatível com o vídeo mais recente formatos, graças a uma moldura personalizável que se adapta a 16:9 aqueles jogos que usam um layout diferente. READ Quem tem tem sorte, os usuários ficam maravilhados No entanto, Collection Vol.1, como descobrimos e verificamos posteriormente ao experimentar o jogo no Nintendo Switch, também fornecerá os títulos da série que chegaram antes de entrar em três dimensões, ou seja, engrenagem de metal E Metal Gear 2: Solid Snake, mas também o primeiro lançamento do NES de Metal Gear e Snake’s Revenge. Em suma, a coleção é feita para ser uma verdadeira antologia abrangente do legado de Hideo Kojima, especialmente porque dentro podemos encontrar uma torrente de Conteúdo adicional: textos para cada capítulo, duas graphic novels dubladas que revivem a história do primeiro jogo Metal Gear Solid, uma trilha sonora com uma seleção das faixas mais famosas da marca e diversas enciclopédias digitais dedicadas ao universo dos videogames.

Cara a cara com o grupo Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 incluirá remasterizações menores, sem novos conteúdos ou melhorias gráficas Nos cerca de 60 minutos que passamos juntos, tivemos a oportunidade de basicamente confirmar todas as expectativas sobre a coleção, encontrar a introdução de cada videogame incluído nela um a um e percorrer o conteúdo adicional que envolve o prato principal. Como esperado, Master Collection Vol.1 oferecerá algumas Conversões simples Remasterizações de alta fidelidade dos cinco primeiros capítulos da série Metal Gear, tendo como prioridade proporcionar aos fãs e novos jogadores uma experiência o mais fiel possível à oferecida pelos originais, ambientados entre os anos 1980 e início dos anos 2000. Portanto, não há vestígios de nenhuma novidade na jogabilidade, nem de conteúdo inédito, progresso de natureza artística ou estilos gráficos alternativos. Os videogames da coleção são quase indistinguíveis dos originais, por exemplo, eles também mantêm a gama de legendas disponíveis em princípio, o que significa que você pode desfrutar de todos os jogos Metal Gear Solid com a histórica dublagem italiana que viu Alessandro Ricci dar a voz a Snake , ou jogue a versão japonesa para tentar algo diferente do normal. READ Xiaomi se pergunta: a superalimentação de 200W leva apenas 8 minutos (vídeo) É assim que o menu principal se parece em Switch of Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Como dissemos, o teste foi realizado no Switch no modo docked e, embora não haja muitas dúvidas sobre isso, podemos confirmar que, em nossa experiência, o console Nintendo não apresentou dificuldades particulares em gerenciar todos os jogos, mesmo os mais modernos uns, embora os outros dois anéis estejam presos aqui em um telhado 30 quadros por segundo (Enquanto não há detalhes sobre o desempenho de outras versões). Queríamos experimentar tudo na portabilidade, mas o facto de termos colocado as mãos nesta versão em particular deu-nos a oportunidade de descobrir que na Switch, todos os videojogos deste volume 1 terão um executável dedicado, ao contrário de outras versões onde os conteúdos são incluídos no mesmo programa. Não achamos essa limitação particularmente inconveniente, o que já garante que o espaço do seu adaptador seja gerenciado de acordo com suas necessidades, instalando apenas os conteúdos de seu interesse, mas não negamos o desejo de dar uma olhada na interface que a Konami escolheu para exibir os vários elementos da coleção. Pelo que vimos, cada capítulo é apresentado de forma caprichada, com uma breve descrição resumindo a trama e desenvolvimento em termos de jogabilidade em relação aos seus antecessores, mas neste ponto estamos bem curiosos para ver como será o menu principal. aparência no PC, PS5, PS4 e Xbox Series.

Não está claro como alguém poderia ter pensado neste relançamento redundante, mas o fato é que Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, hoje e sempre, terá a distinção de apresentar as peças mais importantes da história do meio. Os 60 minutos que passámos na companhia do grupo permitiram-nos testemunhar o meticuloso trabalho de preservação que a empresa japonesa tem feito, ao mesmo tempo que junta os elementos daquilo que é equilibrado é uma verdadeira antologia de séries de ação furtiva nascidas do génio de Hideo Kojima. Se você nunca jogou antes, agora não há mais desculpas. READ Novo console híbrido para Xbox e PC já está à venda