A versão com 6 / 128GB ao preço mais baixo de sempre!

o Redmi Notas 12 Pro 5G Está no centro das atenções não só por ser um smartphone de gama média de alto desempenho, mas também porque hoje podes encontrá-lo a um preço de bomba na Amazon. versão com 6 GB RAM e 128 GB do armazenamento de memória Pode ser seu por apenas 237,90 euros. As entregas são rápidas e gratuitas em toda a Itália e o preço é o mais baixo de sempre para esta versão.

Redmi Note 12 Pro 5G: características técnicas de alto nível

Redmi Note 12 Pro Plus 5G irá impressioná-lo visualmente com seu grande tamanho Tela OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização 120 Hz Com ele, você pode desfrutar de imagens nítidas e suaves, ideais para visualização de conteúdo multimídia e jogos. Debaixo do coração pulsante está um poderoso curador Mediatek Dimensity 1080 Com GPU Mali-G68 MC4 com 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna (expansível com microSD).

bateria de 5000 mAh Com ele poderá desfrutar de uma excelente autonomia e carregamento ultrarrápido graças aos seus 67W de potência. Do ponto de vista da conectividade, você terá dispositivos de última geração graças a ela Rede de quinta geração Com uma ampla gama de bandas LTE, UMTS e Wi-Fi Dual Band. O setor fotográfico também é excelente com uma configuração tripla caracterizada por uma configuração principal de 50 megapixels, um sensor de 8MP de largura e um sensor de macro de 2MP. A câmera frontal de 16 MP garante selfies de alta qualidade e chamadas de vídeo nítidas.

Depois, há a impressionante resistência à água e poeira garantida por ele certificação IP53, enquanto o sensor de impressão digital por toque fornece uma solução de desbloqueio rápida e segura. Em suma, estamos a falar de um excelente equipamento em termos de relação qualidade – preço e aconselhamos que não perca esta oportunidade da Amazon: Redmi Note 12 Pro 5G por apenas 237,90€. Entrega rápida e gratuita graças ao Amazon Prime e à possibilidade de parcelamento com Cofidis.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.