Xbox Game Pass: 6 jogos sairão do catálogo em 15 de outubro de 2023

Esperando para saber o que há de novo Passe de jogo para PC e Xbox Microsoft revelou, ao longo do mês, através do aplicativo do serviço Seis jogos sairão do catálogo Do próximo serviço 15 de outubro de 2023 .

Todos os jogos lançados do catálogo Game Pass são apresentados na Xbox Store

Viagem para Yumi

De acordo com a tradição, todos os jogos acima serão adquiridos por um preço 20% de desconto no preço (Exceto para as ofertas mais úteis da Xbox Store) nos dias anteriores à remoção do PC e do Xbox Game Pass, que lembramos que está marcada para meados de outubro. Uma opção que pode ser útil caso você pretenda continuar usando um ou mais endereços mesmo depois de eles ficarem indisponíveis no catálogo de serviços.

Presumimos que os jogos que serão lançados este mês não farão nossos assinantes, que ainda têm algumas semanas para jogar e completar um ou mais dos jogos mencionados acima, arrancarem os cabelos.

Entre esses jogos, certamente se destaca Trek to Yomi (aqui está nossa análise), uma aventura de ação em preto e branco inspirada nos filmes de samurai de Akira Kurosawa e criada por Flying Wild Hog, e Evil, um jogo de dedução social extraído do Lupus drag de Tabula que tenta à sua maneira sugerir algo diferente da norma em comparação com Among Us, como mostra nossa análise.

O que você acha, está interessado em algum dos títulos que saem do Game Pass? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.