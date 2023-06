Níveis básicos de cuidados de saúde, o Ministério rejeita a Sardenha

O sistema de saúde regional da Sardenha não garante níveis básicos de assistência. Testemunho de um sistema que está lutando – e piorando ao longo dos anos – está incluído no último relatório do Departamento de Saúde, Publicado nos últimos dias: a pontuação no setor de prevenção é adequada (61,63 em 100, com pontuação mínima fixada em 60), a pontuação hospitalar é ruim (58,71), muito ruim na medicina regional: 49,34 em 100 pontos.

A Sardenha não atende aos critérios em duas das três áreas de avaliação geral. Apenas Calabria e Valle d’Aosta fazem o pior (três críticas negativas em três). A análise refere-se ao ano de 2021 e desde casa determinam que as repercussões da epidemia ainda atingem esse período. Mas vale para todas as regiões. Assim a recusa não perde seu poder.

Para entender, aqui estão alguns dos parâmetros usados ​​para fazer um julgamento. Para a zona de prevenção, consideramos, entre outros, Cobertura vacinal para crianças de 24 meses de idade para cada curso básico, Cobertura das principais atividades de controle de contaminação de alimentos e proporção de pessoas que fizeram testes de triagem de primeiro nível na mama ou no colo do útero.

Em “área de ajuda” você encontrará Taxa de internação padronizada por idade pediátrica, intervalo de alerta e meta para veículos de emergência (ou seja, 118 admissões) o Percentagem de serviços garantidos por prazos de categoria de prioridade B na assistência hospitalar, “taxa de operações por tumor maligno da mama realizadas em enfermarias com volume de atividade superior a 150”, Porcentagem de pacientes com mais de 65 anos com diagnóstico de fratura do colo do fêmur que foram operados em até 2 dias Colecistectomia laparoscópica de rotina ou proporcional com menos de 3 dias de sobrevida pós-operatória. Setores que são sentinelas para monitorar a adequação do desempenho.

A ilha está quase plana com rastreamento (voto 21), não fornece dados sobre o “número de mortes por câncer com ajuda da rede de cuidados paliativos”. sobre o número de mortes por câncer.

O departamento relatou problemas críticos “para os indicadores P01C – cobertura vacinal para crianças aos 24 meses de idade para o curso básico (poliomielite, difteria, tétano, hepatite B, coqueluche e Haemophilus influenzae tipo b) e cobertura vacinal para crianças aos 24 meses de idade para a primeira dose de sarampo, caxumba e rubéola (Mpr) e proporção de indivíduos que fizeram testes de triagem de nível 1, em um programa estruturado de mama, colo do útero e colorretal. Além disso, confirma-se que a região falhou ao enviar os fluxos Sias, Far e Hospice. Existem alguns problemas críticos para o indicador Alerta de Alvo de Intervalo de Veículo de Emergência. Também há muitos alarmes sobre auxílios no setor hospitalar.

“O relatório encontra a Sardenha entre as sete regiões italianas que não atingiram o nível de suficiência”, ataca o conselheiro regional do M5s, Desirè Manca, «Um fato que descreve uma triste realidade que não pode mais ser ocultada, apesar do longo e brilhante discurso proferido pelo Conselheiro de Saúde Carlo Doria perante o Conselho Regional por ocasião da discussão da moção de censura a ele. Toda tentativa de adoçar a realidade está desmoronando hoje diante dos dados, a anos-luz do quadro rosado que apresentava periodicamente.

