Schillaci: “Em breve a campanha de vacinação contra o Corona vírus e a gripe” – Saúde

“Estamos trabalhando para lançar uma campanha conjunta na mídia, em breve, sobre a importância da vacinação contra a Covid19 e a gripe sazonal, com atenção especial ao público-alvo dos idosos e vulneráveis”. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde Orazio Schillaci em entrevista a jornalistas. Sobre o uso de máscaras no hospital, o ministro acrescentou: “Não havia absolutamente nenhuma intenção de não prorrogar o decreto que expirou em 31 de outubro. Além disso, máscaras são usadas em muitos departamentos desde antes da chegada do Covid”.

“No que diz respeito à possível flexibilização de medidas, como o isolamento domiciliar, as decisões serão tomadas com base em dados sobre a evolução da epidemia que, até agora, parece ter melhorado, mas continuamos cautelosos porque a estação fria acaba de começou”, enfatizou o ministro da Saúde.

Na semana de 3 a 10 de novembro foram registados 181.181 novos resultados positivos, enquanto no mesmo período de referência se registaram 549 óbitos. Ela emerge dos dados do boletim semanal do Ministério da Saúde divulgado hoje. Em 3 de novembro, o número total de casos de Covid foi de 23.642.011 contra 23.823.192 em 10 de novembro, e o número de mortes foi de 179.436 em comparação com 179.985 em 10 de novembro.

Mortes e novos casos de Covid-19 caem em sete dias. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, as curvas são inclinadas. O número de feridos anunciado hoje e medido ontem foi de 28.200, em comparação com 38.996 feridos no mesmo dia da semana passada, uma queda de 27,68%. O número de óbitos passou de 87 na última quinta-feira para 65 ontem, um decréscimo de 25,28%.

A taxa semanal de infecção de casos de Covid a nível nacional permanece praticamente estável – 19:307 por 100.000 habitantes (04/10/2022-10/11/2022) versus 283 por 100.000 habitantes na semana passada (28/10). 2022-03/11/ 2022). De 19 de outubro a 1º de novembro de 2022, o Rt médio computado nos casos sintomáticos foi de 0,83 (intervalo 0,77-0,91), um decréscimo em relação à semana anterior (quando foi igual a 0,95) e abaixo do limiar epidêmico da unidade. Isso é destacado pelo monitoramento semanal da Covid-19 do ISS-Ministério da Saúde.

Os distritos que registram ocupação de departamentos médicos por pacientes de Covid acima do limite de alerta de 15% caíram para três distritos, de quatro na semana passada. Estes são Friuli-Venezia Giulia (15,7%), Liguria (15,3%) e Umbria (29%). Isso é revelado pela tabela de indicadores de tomada de decisão anexada ao monitoramento semanal da tendência da Covid-19, que foi visto pela ANSA.

A ocupação geral de leitos hospitalares por pacientes com Covid diminuiu. A taxa de emprego em terapia intensiva caiu para 2,0% (pesquisa diária do Ministério da Saúde de 10 de novembro) contra 2,4% (pesquisa de 3 de novembro). Por outro lado, a taxa de emprego nas áreas médicas em nível nacional caiu para 10,0% (pesquisa de 10 de novembro) contra 10,4% (pesquisa de 3 de novembro).