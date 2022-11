Em Bari, Lector fez uma prévia no Scienza 2023 em colaboração com Rai Radio3 Scienza

Como as palavras são usadas na generalização científica? Devemos olhar o ouvinte nos olhos figurativamente, observar nossa linguagem usando palavras diretas, não pegar coisas que sabemos e achamos que o ouvinte também deveria saber, e ser sensível na narração de quais podem ser as perguntas que devem chegar”. a jornalista falou Rossella Banares, ciência das celebridades, criadora e apresentadora da Rádio 3 Senza, falecida prematuramente em março do ano passado, falou sobre a importância da informação correta e do respeito ao público do outro lado do microfone.

Para lembrar o trabalho e o caráter de um grande amigo do Festival Lectorinfabula, a Fundação Giuseppe Di Vagno, juntamente com a Radio Rai 3, que foi organizada no sábado, 12 de novembro de 2022, a partir das 9h30, no Teatro Kursaal Santalucia em Bari, “Em o céu distante” uma manhã dedicada à ciência e circular.

A manhã será aberta com a apresentação da primeira edição do Prêmio Rossella Panarese, destinado às escolas secundárias da Puglia. Uma forma de difundir e incentivar o conhecimento e o interesse pela ciência e pela publicação científica entre os alunos e incentivar os alunos a expressarem sua criatividade por meio da linguagem dos podcasts. Será também uma oportunidade para apresentar a segunda edição do Lector in Science a ser realizado no Conversano de 25 a 27 de maio de 2023.

Vários convidados que darão vida aos compromissos matinais e formatos da Rai Radio3 na programação: às 9h30 o prêmio é entregue com o secretário-geral da Fundação Di Vagno Filippo Giannuzzi, Cristiana Castlotti responsável pelos programas de mídia e podcast de Rai Radio3, Daniela Mazuca, Presidente da Fundação Di Vagno, Andrea Montanari, Diretora da Rai Radio3, Luigi De Luca, Coordenador da Região Bibliomuseali Poli. Foram convidados o Prefeito da Cidade de Bari Antonio Decaro, Giuseppe Lovaccio, o Prefeito da Cidade de Conversano, Giusepina Lotito, Diretor do Escritório Regional da Escola da Província de Bari e marido de Stelvio Marini de Rossella Banares.

10h15 “Agoràdio – Telling Science”, um tema que também é uma necessidade dado o que aconteceu durante a pandemia quando a nossa relação com a ciência mudou. Uma discussão com muitas vozes sobre ciência, universidades, sociedade e comunicação conduzida por Marco Motta, com Claudia Koga AD da Editora Didalo, Reitora do Politécnico de Bari Francesco Cupertino, e em relação a – Elisa Balzzi, Professora da Universidade de Turim e o famoso e científico Massimo Temporelli.

Às 11h30, transmite o podcast “Omissis – Graziella De Palo: Uma história italiana” com a jornalista e escritora Loredana Lipperini. Obra preciosa, um dos grandes sucessos da Rádio 3 conta sobre o ano de 1980, repleto de acontecimentos dramáticos. O Ano Perdido A história de uma garota de 24 anos, a história da vida de uma jovem que inadvertidamente confronta todos os mistérios da Itália.

Este é um evento criado no âmbito do programa de promoção cultural de três anos “I Granai del Sapere 2022-2024”, concebido em cooperação com o Ministério do Turismo e Economia da Cultura e Desenvolvimento da Região Puglia, a cidade de Bari e o cidade de Conversano. Detalhes e formas de participação em www.lectorinfabula.eu.