A epidemia de bronquiolite que preocupa a França

A França está em alerta devido à epidemia de bronquiolite. O número de atendimentos de emergência e internação de crianças menores de dois anos é muito alto e encontra-se em níveis superiores aos observados nos últimos 10 anos. A alarmante evolução epidemiológica exigiu a intervenção do Ministério da Saúde, que acionou o esperado plano nacional branco em casos excepcionais de saúde.

Criado em 2014, o sistema permite “reorganizar a oferta de assistência” nos hospitais, mas também nas cidades e no setor médico e social, de forma a “realocar recursos em relação às prioridades estabelecidas”, conforme o Ministério de notas do site Saúde. Isso pode ser feito “chamando a equipe do hospital” e “reforçando a permanência do atendimento ambulatorial”, ou seja, a disponibilidade de médicos particulares à noite e nos finais de semana, ou mesmo “se os meios locais não forem mais suficientes”, mobilizando os reserva de saúde. Esta etapa tornou-se necessária depois que todo o território metropolitano da França, incluindo parte dos Territórios Ultramarinos, foi classificado Sainte-Public, França Na fase epidêmica.

Na semana entre 31 de outubro e 6 de novembro, 6.891 crianças menores de dois anos foram parar no pronto-socorro. Destes, 6.326 (92%) tinham menos de um ano. Em 2.337 casos, houve necessidade de internação. Até o momento, as hospitalizações por bronquiolite representam 50% das admissões hospitalares após uma visita ao pronto-socorro para crianças menores de 2 anos. Em comparação, ficou em torno de 40% durante os períodos de pico nas temporadas anteriores.

Embora muitos vírus possam causar essa infecção respiratória, o principal culpado é o vírus sincicial respiratório (Rsv). Se os sintomas da infecção aparecerem em adultos saudáveis ​​com sintomas de resfriado comum, o curso da doença em um recém-nascido ou criança com doença crônica pode ser mais grave, causando tosse e dificuldade para respirar. O VSR é altamente contagioso: transmitido principalmente pela tosse, saliva, espirros, mãos e objetos contaminados.