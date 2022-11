A ciência nos diz quanto os adolescentes devem dormir e os sérios riscos que podem surgir

O descanso é essencial para o corpo e está presente em todas as idades. As horas de sono que são tão essenciais para evitar problemas de saúde mudam naturalmente ao longo da vida. O recém-nascido dorme por muitas horas, depois diminui à medida que cresce. A ciência diz que pode ser uma boa ideia dormir de 6 a 8 horas por noite em geral.

No entanto, depende muito das necessidades de cada um. Um especialista pode avaliar problemas de saúde, hábitos e dieta e adaptá-la, Principalmente se você tiver mais de 50 anos. A ciência diz o quanto os adolescentes devem dormir para evitar problemas para seus filhos também.

A adolescência é uma fase muito especial e sensível. Nunca subestime os sinais que as crianças enviam na escola ou em casa. Acima de tudo, nunca subestime sua saúde, pois alguns problemas podem resultar de um hábito incorreto de dormir.

Ciência diz quando adolescentes devem dormir para evitar problemas de saúde

Existem muitos estúdios de todo o mundo que lidam com o descanso noturno. De acordo com a mais recente pesquisa dos EUA, os adolescentes parecem precisar de pelo menos nove horas de sono todas as noites para serem saudáveis.

Claro, sabemos que este não é o caso na maioria dos casos. Os adolescentes de hoje têm escola, mas também têm amigos, saídas noturnas. Eles têm smartphones, videogames, computadores e é improvável que consigam dormir nove horas por dia.

Segundo os cientistas, o desrespeito a essas horas de descanso pode levar a sérios problemas. Estes serão determinados no comportamento e na aprendizagem. Foi demonstrado que em dois grupos distintos de adolescentes, aqueles que dormiram menos de nove horas apresentaram problemas de memória e processamento de informações em comparação com aqueles que dormiram nove horas.

Esses problemas de longo prazo podem afetar gravemente a estrutura do cérebro. É por isso que devemos ter muito cuidado e tentar mudar os maus hábitos de conforto ou desconforto imediatamente.

O que fazer para evitar consequências graves para a saúde

Algumas organizações estão pensando em como encontrar algumas soluções. Antigamente não havia tais problemas porque não havia muitas coisas para fazer à noite. Hoje em dia, existem milhares de coisas que um adolescente pode fazer e ficar acordado à noite.

Mas a falta de sono, mesmo em adultos, pode causar distúrbios muito graves. Começa com falta de concentração, perda de memória, mas continua com mau humor, tremor, inchaço da face. O estresse causado pela falta de descanso leva à liberação excessiva de hormônios que levam ao ganho de peso e ao diabetes.

Portanto, é necessário tentar dormir o quanto for necessário para sua saúde. À noite pode ser bom beber chá de ervas quente, tomar um banho relaxante. Prepare um quarto perfeitamente confortável onde você possa descansar na temperatura certa, cheiro bom e sem celular por perto.