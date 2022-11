Exame de sangue de Alzheimer para detectar a doença anos antes dos sintomas aparecerem: veja como

Doença de Alzheimer, um exame de sangue pode detectar o início da doença anos antes que os sintomas apareçam. Isso é sugerido por um estudo realizado pela Central University, Carolina do Norte, EUA. A tecnologia que está sendo testada representará um avanço na identificação de produtos químicos relevantes Deficiência cognitiva.

Esse tipo inovador de teste pode garantir que os pacientes em risco possam se submeter à terapia medicamentosa ou fazer mudanças no estilo de vida precocemente.

Alzheimer, Fundação Santa Lucia: A estimulação magnética transcraniana neutraliza o declínio cognitivo

Exame de sangue da descoberta de Zuhair

A mais recente descoberta vem de testes que identificaram dois tipos de proteínas “rogue” no cérebro de pessoas com comprometimento cognitivo leve. As proteínas ocorrem no plasma, o fluido amarelado que transporta as células o sangue em cada corpo. Esses biomarcadores podem ser detectados com um simples exame de sangue, em vez de outras técnicas invasivas e caras. Atualmente, exames de PET (tomografia por emissão de pósitrons) ou punções espinhais lombares são necessários para um diagnóstico clínico de demência (ADRD).

diagnóstico precoce

O professor Ben Shaw, da Central University, disse: “Nosso trabalho oferece um novo caminho para o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico para a doença de Alzheimer. Isso pode ajudar os médicos a intervir imediatamente”. ocorre dano neurológico.