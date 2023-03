Vinho, gastronomia, ciência e cultura, o Festival Trentino de Excelência ‘Autumnus’ marca as datas para sua terceira edição

trento. Datas da terceira edição dooutono“, o Festival de Excelência Trentino organizado por Proloco Centro Histórico em Trento que trará, ao longo de quatro dias, degustações, insights e workshops de todos os lugares históricos da cidade.

O evento dedicado à comida e ao vinho está de volta De 19 a 22 de outubro para Terceira edição. Durante quatro dias, mais do que nos anos anteriores, os visitantes terão à sua disposição as ruas, praças e edifícios do centro histórico para escolher entre diferentes ofertas de provas e ideias relacionadas com a gastronomia, o vinho e o mundo agroalimentar.

o “Trinta anos“, explica o ProLoco Centro Storico em Trento, o coração pulsante do evento se confirmará, graças à forte presença de produtores locais. Mas este ano nunca houve vontade de alargar horizontes, dando ao espaço aromas e sugestões de terras distantes A ligação ao território e ao veículo de turismo andaram de mãos dadas Desde o nascimento do Outono.

“Achamos o formato proposto – comenta Marco LazzeriE Presidente do ProLoco Centro Storico em Trento – Representa uma oportunidade para quem “descobre” que viemos de fora e de fora da região, mas também para nós que somos chamados a recordar, através dos seus produtos, o que caracteriza o nosso património e as nossas terras.