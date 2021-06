Festival Linfa – Feira de Arte, Natureza e Ciência – Monticello Amiata

A partir de 8 de julho de 2021 O 11 de julho de 2021

Atenção As exposições podem ser abertas com meios de entrada específicos (compromisso de reserva, horários modificados, cotas de entrada, dispositivos de proteção …), preferencialmente conferindo-as diretamente com a organização ou no site, antes de ir ao site.

Telefone: 320/8435320

tempo aberto: 10-21

custo: Admissão grátis

Onde posso comprar: 0 – entrada gratuita

local na rede Internet: www.linfafestival.com

Diretor: PalomArt em colaboração com Pro Loco Monticello Amiata com a contribuição da Fundação Bertarelli

Em Monticello Amiata e na Reserva Natural de Poggio Almo, na província de Grosseto, nasceu Linfa, um festival internacional de artes, natureza e ciência que visa rejuvenescer e revitalizar a reserva e as aldeias ao redor de Amiata.

Um projeto inovador que visa a renovação do território, um sentido de comunidade e participação ativa que irá propor uma série de iniciativas e eventos que irão reviver a aldeia toscana de Monticello Amiata: um lugar imerso na natureza e rodeado de florestas, um habitat natural durante séculos. identidade da população local.

O trabalho principal do festival centra-se na relação entre o homem e o meio ambiente, com o objetivo de redescobrir os efeitos benéficos da ligação com a natureza e difundir uma nova visão circular da vida, em nome do respeito e da escuta de todos. Organismos.

Quatro dias de exposições, instalações, teatro, arte de rua e performance, em busca de novas formas de experimentação e trabalho de forma “lenta” que conduza a um movimento orgânico e contínuo de pessoas nos vários pontos espalhados pela aldeia e em áreas não poluídas. áreas. Os espaços da reserva, transformando o público de mero espectador em parte integrante do trabalho e dos negócios do festival.

Com foco no patrimônio natural local, Linfa se apresenta como uma “festa difundida” com intervenções e atividades que acontecerão em um ciclo contínuo (da manhã à noite) para incentivar dinâmicas colaborativas e práticas inclusivas entre moradores, instituições públicas, sujeitos privados locais , organizações da sociedade civil, artistas e criadores.

O Linfa Festival se desenvolverá em duas faixas.

Um roteiro diurno que motiva o público a visitar e caminhar dentro da reserva graças ao forte fascínio da instalação de “Amiata Warrior Head” da artista internacional Emily Young (Londres, 1951), considerada a maior escultora inglesa viva, da qual é agregou uma rica proposta de visitas guiadas, oficinas, práticas e tratamentos ao ar livre em contato com a natureza.

Um passeio noturno e vespertino pela cidade partindo dos jardins da Escola Primária Monticello Amiata, até o antigo centro da vila, que permitirá aos visitantes deambular pelas ruas de Monticello e interagir com os artistas, conectando-se com a música, o teatro, as instalações e conteúdos do festival.

Para obter informações sobre a programação do Festival Linfa, visite o site www.linfafestival.com