O campus está crescendo, de academia a pomar digital. E em 2025 a nova sede da Psicologia

Os canteiros de obras da Universidade de Cesena estão em um estado de efervescência perpétua. Após a conclusão do dormitório “La Torre” que será inaugurado oficialmente em setembro com seu 80º dormitório, biblioteca e cozinha, os trabalhos continuam para dar uma estrutura completa à cidade universitária mais inovadora da Itália.

As obras começarão em julho no ginásio que ficará localizado no andar térreo do campus, em uma área antes utilizada como armazém de 420 metros quadrados. As obras duram 140 dias e ficarão concluídas até 2021. O valor das obras é de 660 mil euros, com um total de 854 mil euros. Os espaços serão organizados da seguinte forma: sala de equipamentos para 39 pessoas, sala de treinamento para 21 pessoas, refeitório para 12 pessoas, escritório com frente e back office, vestiários para 25 pessoas e depósito. Os equipamentos, todos da Technogym, serão adquiridos pela Cusb (Centro de Estudantes da Universidade de Bolonha).

Além do ginásio, também estão em andamento as obras do novo assentamento das Rodovias Rasi e Spinelli. Na Câmara Municipal, os espaços serão racionalizados para a criação de um espaço único dedicado aos serviços de psicologia clínica, não muito longe do novo troço que também se encontra na zona da antiga fábrica de açúcar. As obras devem ser concluídas em março de 2022. Mais obras

No entanto, a nova sede do Departamento de Psicologia, que será erguida ao lado da moradia estudantil, continua importante e desafiadora. Haverá 10 salas de aula para um total de 1.700 espaços de estudo, espaços de estudo para mais de 70 lugares, 5 laboratórios, um dos quais é para 60 lugares, e 48 espaços de estudo educacional, com uma área total combinada de mais de 10.000 metros quadrados incluindo garagem e salas técnicas. As licitações serão lançadas até dezembro de 2021, e o término das obras está previsto para 2025.

Por último, mas não menos importante, o projeto “ReMade” é o pomar digital. No lado do campus voltado para a ferrovia, com a terra escavada para fazer as fundações dos novos edifícios, um morro foi construído e árvores seriam plantadas neste morro e seria criada uma área verde cujos benefícios ambientais seriam visíveis através uma página da web dedicada. O distrito estará a serviço da comunidade universitária e de todos os cidadãos, e será equipado com um anfiteatro para eventos educacionais e educacionais que os próprios alunos podem organizar. Por fim, já estão em andamento as obras de uma ciclovia que ligará a estação ferroviária ao campus, para facilitar viagens sustentáveis ​​e conectar a estação a áreas de estudo com mais rapidez.