Muitas vezes, as doenças que sofremos podem revelar-se um obstáculo não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista da sociedade. Muitas pessoas, na verdade, desistem de oportunidades ou pulam encontros divertidos, apenas para evitar se sentir mal ou exacerbar aquele desconforto específico.

Obviamente, não estamos nos referindo a doenças importantes, mas sim a inconvenientes, como suor excessivo ou problemas de digestão ou, de fato, distúrbios relacionados Tireoide.

Informação correta

Como sabemos, muitas pessoas têm problemas, na maioria dos casos pequenos e controláveis, relacionados à glândula tireoide. hipertireoidismo O hipotireoidismo é mais comum, mas também existem outros tipos.

Pois bem, quem se encontra nesta situação costuma adotar comportamentos que podem auxiliar no funcionamento da glândula e dos hormônios. Principalmente no que diz respeito à nutrição. É, sem dúvida, uma opção compartilhável, desde que essas situações sejam baseadas em informações reais e cientificamente comprovadas.

Aqui está o falso mito que engana aqueles que sofrem de tireóide para impedi-los desses feriados

Enganar notícias falsas, sem fundamento, leva um momento, e fazer sacrifícios que são absolutamente fúteis. Não é por acaso que hoje vamos falar de uma teoria, popular entre muitas pessoas, que na verdade se revelou falsa e sem fundamento. Vamos ver do que se trata. Na verdade, esse é o falso mito que engana quem sofre de hipotireoidismo, impedindo-o dessas férias.

Vamos falar de um conselho segundo o qual, para alguns, quem tem hipertireoidismo não deve passar muito tempo no mar e na praia.

O motivo se deve à forte presença de iodo nesses ambientes, que pode afetar o funcionamento da glândula tireoide. Embora essa crença circule muito, é uma notícia falsa. Como muitos endocrinologistas sugeriram, de fato, recentemente mesmo nas principais redes de televisão nacionais, eis iodo Ela pode afetar o funcionamento dessa glândula apenas se for ingerida através dos alimentos. Não respire no ar então. Por isso, todos podem relaxar e desfrutar de boas férias na praia. Em vez disso, deve-se ter cuidado para evitar o superaquecimento para evitar a exacerbação dos sintomas típicos de hipertireoidismo.