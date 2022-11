Festival de Ciências de Roma com mais de 400 reuniões e convidados

Mais de 400 reuniões e dezenas de exposições e atividades educativas para todas as idades e convidados adultos, do neurologista britânico Samir Zaki a Agnieszka Wykowska, que lida com interações homem-robô para o nefrologista italiano Giuseppe Rimuzi. A nova edição do Rome Science Festival foi apresentada de 21 a 27 de novembro no Parco della Musica.

O tema desta 17ª edição deste já tradicional encontro com a ciência em Roma é ‘Explorar’: ‘Um tema inusitado que sinaliza o desejo de ir além das margens da nossa zona de conforto’. impossíveis de conquistar, fazendo novas perguntas das quais nascem novos mundos. Mais de 400 encontros, 114 atividades educativas, 12 exposições, 14 eventos especiais, 16 parceiros científicos e 9 parceiros Culturais: Estes são os números para esta nova versão que você também encontrar participação na presença de escolas e cujas atividades também estarão presentes em outras regiões. Graças à participação do Planetário de Roma, bibliotecas, Aeroporto Fiumicino e Bioparco.” Exploração – acrescentou Mario Cosmo, da Agência Espacial Italiana (ASI) – Sempre significa avançar as fronteiras do conhecimento, as paisagens de Marte são maravilhosas, mas as da Terra são mais: vamos aprender sobre os mundos exteriores para proteger nosso planeta.”

Como sempre, muitos convidados internacionais chegarão a Roma da Índia aos Estados Unidos, da Inglaterra ao Botswana, incluindo os neurobiólogos Samir Zaki e Agnieszka Wikoska do Instituto Italiano de Tecnologia (Iit). Encontros e eventos para todas as idades e experimentando diferentes tipos de formatos porque “é importante fazer com que meninos e meninas entendam tudo o que fazemos, nossa pesquisa. São os jovens que vão explorar o futuro, vamos dizer a eles o que os Mensageiros trazem nós do espaço profundo, contaremos a eles a pesquisa feita pelos exploradores.”