Perder peso e corrigir sua postura ao mesmo tempo é possível graças a este método infalível

Seguindo as instruções exatas, é possível, ao mesmo tempo, melhorar sua postura e tônus ​​corporal durante a perda de peso.

O que ele permite é uma técnica muito desconhecida que, no entanto, pode mudar a vida de uma pessoa.

No entanto, existe uma maneira, talvez não tão conhecida, O que garante não só a postura correta, mas também a perda de peso. o nome dele é método skuma Foi inventado por um personal trainer com apenas esse nome. Quem adota tal método deve colocá-lo em prática todos os dias. Ele permite que você use todos os seus músculos sem fazer grandes esforços. espere bem 5 exercícios O que, entre outras coisas, fortalece o abdômen e melhora nossa respiração. Por que a postura está relacionada à perda de peso? Porque com melhores posturas é mais fácil perder peso, e convenhamos, nem todas as academias que vamos nos falam disso em público.

Seja qual for o caso, o método requer 5 minutos do nosso tempo por duas semanas. A partir da terceira semana, você só pode descansar um dia entre uma sessão e outra. Obviamente, para obter resultados tangíveis, em termos de perda de peso, é sempre uma boa ideia combinar uma alimentação saudável e muita água. Mas, mantendo o tema da saúde, mesmo que o tema seja completamente alterado, gostaríamos de destacar duas importantes inovações dos últimos dias. A primeira diz respeito a uma técnica inovadora que foi realizada pela primeira vez na Itália em pacientes com câncer de pulmão.

A segunda, por outro lado, explica como uma planta pouco conhecida é um poderoso anti-inflamatório natural que também é benéfico para o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. Dito isto, conhecemos todos os passos a seguir no método Skoma.

O método Scoma é tudo o que precisa ser feito para corrigir a situação, além de perder peso

Primeiro, você precisa se deitar com o estômago para baixo e colocar as mãos atrás do pescoço. Uma vez feito isso, a parte superior do corpo é levantada, mas não o abdômen, que permanece firmemente no chão. Continue levantando as pernas juntas, mas sem dobrar os joelhos e arqueando as costas. Enquanto mantém essa posição, cruze os tornozelos e empurre os pés para fora. O exercício deve ser repetido 3 vezes, pois a posição deve ser mantida por 10 segundos.

A segunda etapa envolve exatamente a mesma posição da anterior com apenas uma modificação em relação aos braços. Na verdade, deve ser cruzado sob o queixo em pé com o estômago no chão. Desta vez, dobre os joelhos, separe-os e dobre os tornozelos. Em seguida, as pernas são levantadas e os pés são levantados. A última coisa que você faz é levantar as coxas do chão. O segundo exercício deve ser repetido 10 vezes e manter a posição por apenas 6 segundos.

Etapas finais a seguir

O terceiro exercício requer a ajuda de uma cadeira na qual você deve se sentar com os braços ao lado do corpo, mantendo as costas retas. Então ele levanta um lado do quadril, tentando não mover os ombros. Nós nos agarramos à borda da cadeira para garantir que ela fique bem reta, então continuamos a levantar uma perna. A posição deve ser mantida por 3 segundos, depois repita novamente mudando de lado. Além disso, para cada lado, o exercício deve ser repetido 10 vezes.

O quarto passo sempre começa na cadeira. Então você se senta nele, cruza os braços enquanto mantém os pés ligeiramente afastados. Eles agarram os cotovelos com as mãos e depois os colocam nos joelhos. Os braços cruzados devem ser levantados na tentativa de manter o tronco imóvel. Mantenha a posição por 6 segundos e repita o exercício 10 vezes.

O passo final envolve rolar o corpo no chão com o tronco para a frente e as palmas das mãos no chão. Depois disso, apenas as extremidades dos pés são levantadas, então as mãos são abertas com as mãos abertas. Tal exercício requer alongar o corpo o máximo possível e repeti-lo pelo menos 10 vezes.