Newton. fervura do gelo | Ciências

Neste episódio estamos falando sobre geloDesde o estado de saúde das geleiras alpinas e as tecnologias avançadas que nos permitem monitorá-las com precisão, até pesquisas científicas dedicadas ao gelo no resto do mundo. Eles nos contam sobre sua experiência e novidades do setor de glaciologia Michelle Fribazglaciologista e pediatra da Universidade de Turim, apaixonado por solos alpinos H Luigi Perotti, geólogo e secretário do Comitê Glaciar Italiano, especialista em monitoramento de geleiras nos Alpes. Para nos guiar na jornada para descobrir os objetivos e desafios da pesquisa científica sobre as “amostras principais” do futuro, um glaciologista da Universidade Roma Tre está trabalhando, Massimo Frisotticom especialistas e pesquisadores associados do exterior: da base Concordia na Antártida, Massimiliano Cattricalla – Chefe de Estação e Ciências Eletrônicas (Instituto de Cristalografia CNR) H Ângelo Galeandro, Engenheiro Ambiental (Instituto CNR de Ciências Polares); E dos Estados Unidos, Paulo Gabrielli Químico glacial no Byrd Center for Climate and Polar Research da Ohio State University. com Marta Montreinneto do cientista de montanha Umberto Montaigne, Essam Elisa de vestidoclimatologista da Universidade de Turim, vamos antes ao Val d’Aosta, Forte de Bard, mas também ao cume, ao Instituto Angelo Musso, para conhecer as ferramentas que o grande montanhista no passado utilizou para estudar a gelo.

foi ao ar 14 de junho de 2022 dentro 21h00 em mim Escola Al Rai (Canal 57)