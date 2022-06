Grande sucesso para Flamingo Loophole, academia de terapia de escalada MH na Bósnia

ROMA (NEV), 14 de junho de 2022 – Mais de cem pessoas assistiram à inauguração do “Flamingo Loophole”, a nova academia de escalada terapêutica que abriu no último fim de semana, sábado 11 e domingo 12 de junho em Bihac, Bósnia, de Programa Esperança Mediterrânea, Migrantes e Refugiados da Federação de Igrejas Evangélicas na Itália . Meninas e crianças, assim como muitos jovens, vindos do cantão de Una-Sana, área na fronteira nordeste com a Croácia, tentaram escalar e experimentar, alguns pela primeira vez ou não.

“A ideia – explicada Nicolau Barigini, referência para a esperança mediterrânea na Bósnia – Surge do fato de que a escalada tem um enorme valor social: não é por acaso que também é um esporte recomendado como suporte para pessoas com TEPT, pessoas com problemas de ansiedade e depressão, sim funciona uma relação de confiança com os outros e em suas próprias habilidades, bem como entrar em relacionamentos com os outros. É ao mesmo tempo uma atividade individual, mas realizada em grupo: ou seja, serve para estabelecer conexões, promover a integração e, esperamos, um modelo de integração automática.

O acesso à academia de escalada é gratuito, e cursos para crianças e adolescentes estarão ativos nas próximas semanas, assim como aulas para adultos.

O alvo, ou seja, o público ao qual a iniciativa se dirige, é principalmente a população local. “Trabalhando aqui, percebemos que, especialmente para os jovens, faltam locais de encontro e alternativas de lazer, em uma situação que não é fácil, porém, com altos índices de desemprego e serviços que nem sempre são capazes de responder. às necessidades das pessoas, por isso o projeto está ligado à atividade física e a esse tipo de esporte especificamente”, acrescenta Parigini.

Anuncie em todos os lugares em que trabalhamos Marta Bernardini, Coordenador Esperança Mediterrânea – Procuramos entender a região e trabalhar ao lado das realidades que já trabalham pelos direitos das pessoas, migrantes e não migrantes. Melhorar a comunidade, ‘de baixo’, significa criar as bases para construir uma rede de acolhimento, uma consciência ainda maior dos ‘estrangeiros’ e um lugar para viver e compartilhar em seus espaços. Como Igrejas Evangélicas, estamos comprometidos, de Rosarno a Lampedusa, Scicli e Corredores Humanitários, a melhorar as condições não só dos imigrantes, mas também da população que encontram e, sobretudo, dos jovens que vivem nessas regiões fronteiriças. Ao mesmo tempo, gostaríamos de criar, com o balcão de dia e a sala de escalada, um ponto de encontro que será um recurso permanente para a cidade de Bihać e as cidades vizinhas da região de Una-Sana, um projeto gerido e utilizado por quem vive todos os dias nesta região atravessada por muitas pessoas que tentam chegar à Europa e construir um futuro melhor.”

O projeto, que inclui um ginásio de cerca de 200 metros quadrados com paredes equipadas de cerca de 100 metros quadrados, foi implementado pelo Mediterranean Hope, um programa de igrejas protestantes italianas, em conjunto com a federação desportiva local. fantasma É financiado principalmente por Oito por mil das igrejas nativistas e metodistas

Lea Karam. “Também queremos agradecer às empresas e organizações que já dedicaram seu tempo a nos ajudar, fornecendo materiais úteis para este esporte e todos os equipamentos que os usuários usarão gratuitamente”, confirma Paregini finalmente. O artista e alpinista também trabalhou no projeto Francesco Bertelli responsável pelo projeto técnico da sala de escalada e operadora do Mediterrâneo Hope

O Mediterranean Hope está operando na Bósnia desde o início de 2021: além do salão de escalada, com balcão diurno para migrantes, onde as pessoas em trânsito podem tomar banho, lavar a roupa, receber roupas novas e beber chá quente. De janeiro de 2022 a junho de 2022, o centro recebeu 1.232 pessoas.