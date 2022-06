Samantha Cristoforetti se comunica ao vivo com a Città delle Scienza dos eventos da Estação Espacial Internacional em Nápoles

Na Città della Scienza, terça-feira, 21 de junho de 2022, a partir das 14h30, na Sala Newton, em evento promovido pela ASI – Agência Espacial Italiana, ESA – Agência Espacial Europeia e Fundação Idis-Città della Scienza, uma oportunidade única com a Agência Espacial Europeia. A astronauta Samantha Cristoforetti está em contato direto da Estação Espacial Internacional, mas também – com convidados qualificados do mundo dos negócios, pesquisa e educação – um momento para refletir sobre o futuro e as oportunidades do setor de aviação.





O evento, que será transmitido ao vivo pelos canais ASI (www.asitv.it) e Città della Scienza (https://www.facebook.com/cittadellascienza), contará com as saudações das Instituições de Riccardo Villari, Presidente da Eds City Foundation for Science; Gaetano Manfredi, prefeito de Nápoles e Vincenzo de Luca, presidente da região da Campânia, foram convidados.





O discurso de Samantha Cristoforetti ao vivo da Estação Espacial Internacional, que responderá a perguntas de estudantes, educadores e empresários, acontecerá enquanto a Estação Espacial Internacional estiver sobrevoando a Europa e durará cerca de 20 minutos.





A reunião será concluída com três mesas redondas graciosas.





No início, “Escolha o espaço para o seu futuro. Oportunidades de carreira no setor da aviação”, contará com a presença de Luigi Carino, Chefe da Região Aeroespacial da Campânia, entre outros; Francesco Ponzo, Ali Scarl; Vincenzo Giorgio, CEO da ALTEC; Gabriel Brandi, Diretor de Marketing da Argotec e Marco Brancati, Head de Tecnologia e Inovação da Telespazio, uma das principais empresas industriais do setor, atua em diversas capacidades com experimentos, envio de componentes tecnológicos, etc. Na missão Minerva na Estação Espacial Internacional.





A segunda, intitulada “Pesquisa Aeroespacial: Setor de Excelência”, tem como objetivo convidar os jovens a escolherem carreiras no setor de aviação por meio dos diplomas de Giovanna Aron, professora de Botânica da Universidade Federico II de Nápoles; Raffaele Savino, Coordenador dos Programas de Graduação em Engenharia Aeroespacial da Universidade de Nápoles Federico II e Raffaele Uccelli, Presidente da Associação de Estudantes Euroavianos de Nápoles.





Por fim, o acordo entre a ASI e os educadores de rua sem fins lucrativos será apresentado com seu presidente Cesar Moreno com “Espaço Entra na Escola para Combater a Fragilidade Educacional”; e atividade “Investigadores do Clima” realizada – como parte do programa ESERO que propõe um projeto de pesquisa estudantil sobre clima, com assistência especializada, e recursos educacionais desenvolvidos pela ASI e ESA – pelos professores Rosanna Busiello e Leandro D’Anna, do ITI Barsanti e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, da Isis Europa de Pomigliano d’Arco.





A participação é gratuita mediante inscrição.









Para informações e reservas

telefone. 081 7352.222

E-mail: [email protected]