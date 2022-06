O verão está quase a chegar e queremos voltar a estar em forma para voltar à nossa rotina normal. Um pouco para o sedentarismo, e com o tempo ganhamos uns quilinhos a mais. Geralmente se acumula no abdômen ou nos quadris, mas também nos braços. Gostaríamos de nos livrar dele rapidamente, mas infelizmente sabemos que não há curas fáceis. Temos que fazer alguns exercícios para Tonifique os braços caídos.

A atividade física é importante para garantir uma boa saúde e parte integrante de um estilo de vida saudável. ele é Instituto Superior de Saúde Quem relata esta definição, e também define o que se entende por atividade física. Não significa passar horas e horas na academia fazendo exercícios intensos e extenuantes, significa fazer o movimento. Qualquer tensão resulta em um maior consumo de energia do que em condições de repouso. Portanto, para manter a forma, você pode aliar a atividade física a uma alimentação saudável e equilibrada.

Perca aqueles quilos extras irritantes fazendo apenas um treino por dia para ficar em forma mesmo aos 50

Hoje vamos ver alguns exercícios muito fáceis em casa que podem nos ajudar a perder esses quilos extras. Um exercício diferente todos os dias também para evitar o tédio de repetir os mesmos movimentos várias vezes. Tremendo por 40 segundos, com uma recuperação de 15 segundos por 20 minutos por dia. Se estivermos no início, também podemos repetir mais cadeias, mas a partir de 10 minutos.

Vamos começar a segunda-feira com os famosos polichinelos, pulando na hora abrindo e fechando os braços e as pernas.

Vamos para terça-feira, vamos à praia com as chamadas flexões do Homem-Aranha. Não é difícil imaginar a situação, teremos que imitar o famoso super-herói dos quadrinhos. O abdômen está embaixo, apoiado nos antebraços, abrimos as pernas dobradas para fora. Faça cinco movimentos para cada perna e depois descanse por 10 segundos.

Às quartas-feiras nos movemos com passos imediatamente, como caminhar, levantamos o joelho até a altura da cintura. Vamos tocá-lo com a mão oposta para melhorar a coordenação.

De quinta a sábado

Na quinta-feira, continuamos pulando no mesmo lugar, e corremos em pé como se tivéssemos que correr 100 metros.

Na sexta passamos para o tão odiado agachamento, mas com muito pulo no poste. Descemos o melhor que podemos e pousamos bem antes de nos destacarmos.

No sábado faremos twists russos. Sentados no chão, o abdômen está em tensão e formamos uma forma de V com o corpo. Giramos o tronco para a direita e esquerda por 10 movimentos e recuperamos.

Domingo nosso merecido descanso.

Então, vamos perder aqueles quilos extras sem ter que passar horas na academia. Basta gastar 20 minutos por dia, ou até menos, e você verá a diferença em pouco tempo. E se gostamos de caminhar, podemos combinar alguns exercícios aeróbicos e de braço. Com um pouco de perseverança, os resultados virão.

