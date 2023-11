O chocolate amargo é bom para a saúde? Respostas científicas

Comer chocolate amargo é realmente bom para você? Isto é o que revela o estudo da Universidade de Copenhague

Muitas vezes você quer comer um lanche delicioso e acima de tudo algo doce, mesmo logo após as refeições. Sem exagerar nas doses, o chocolate amargo pode ser uma excelente solução nessas condições e também pode ajudar quem está de dieta. Além de ser bom e conter poucas calorias, também traz importantes efeitos benéficos.

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Copenhague, coma chocolate que contenha 70% de cacau Satisfaz o apetiteO que reduz mais a fome do que o chocolate ao leite. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Norfolk (Virgínia, EUA) há alguns anos sugere que o consumo de maiores quantidades de chocolate também está associado a Risco reduzido de desenvolver doenças cardiovasculares no futuro.

Benefícios do chocolate amargo

Segundo mostra outro estudo, da Universidade de Cambridge, publicado há alguns anos no British Medical Journal, um pedaço de chocolate por dia (cerca de 7,5 gramas). Reduziria o risco de ataque cardíaco em um terço (37%), acidente vascular cerebral (29%) ou diabetes (31%). O chocolate amargo, segundo pesquisas de especialistas, se consumido sem exageros, traz benefícios graças aos flavonóides, que são substâncias da família dos polifenóis, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Portanto, o chocolate amargo é nutritivo e representa uma excelente fonte nutricional, principalmente em termos de fibras e minerais. É um poderoso antioxidante e pode melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir a pressão arterial. Além disso, descobriu-se que o cacau em pó reduz significativamente o colesterol LDL oxidado (ruim) nos homens, aumenta o colesterol HDL e diminui o colesterol ruim total em pessoas com colesterol alto. Eles podem reduzir o risco de doenças cardíacas, e os compostos bioativos encontrados no chocolate amargo também podem ser ótimos para melhorar a saúde da pele (em particular, os flavonóides, que protegem contra os danos do sol, melhoram o fluxo sanguíneo para a pele e aumentam a densidade e hidratação da pele) .

Finalmente, há outro aspecto que certamente não pode ser negligenciado, que é que o chocolate pode melhorar a função cerebral: um estudo realizado em voluntários saudáveis ​​mostrou que comer cacau com uma elevada percentagem de flavanóis durante cinco dias aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. Todos os detalhes que, aliados ao facto de ser delicioso, fazem do chocolate preto um excelente aliado para se sentir melhor e também para saciar a vontade de doces.