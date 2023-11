Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento em 10 de novembro: Significado

No 2001, UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Dia Mundial da Ciência para a Paz e o Desenvolvimento Através da Resolução 31C/20. Este dia é comemorado anualmente em todo o mundo 10 de novembroPretende destacar três aspectos fundamentais: o papel fundamental da ciência na sociedade, a importância de envolver o maior público possível no debate sobre questões científicas emergentes e a importância da ciência na vida quotidiana.

Como nasceu o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento

Este evento anual marca pUma oportunidade de encontro muito valiosa Entre o mundo científico e a sociedade em geral, precisamente porque é o seu objetivo principalInformar os cidadãos sobre o progresso científico E tecnológico O que pode nos ajudar a promover a paz e a tranquilidade entre os povos. Além disso, tal ocasião destaca Papel Decisivo de Cientistas Na promoção de uma melhor compreensão do nosso planeta Terra, a nossa casa, e no sentido de tornar as nossas sociedades tão sustentáveis ​​quanto possível.

A criação deste dia foi consequência Congresso Mundial de Ciênciarealizado em Budapeste No 1999. Portanto, o principal objetivo deste dia é renovar o compromisso de alcançar os objetivos estabelecidos na Declaração sobre a Ciência e a utilização do conhecimento científico e científico. Siga as recomendações da Agenda para a Ciência. Desde então, tornou-se o Dia da Ciência Favorito muitos projetosProgramas concretos e medidas de apoio financeiro para a ciência em todo o mundo. Além disso, ajudou a promover a Colaboração entre cientistas Viver em áreas afetadas por conflitos, como evidenciado pela criação da Organização Científica Israel-Palestina (IPSO). É portanto claro, hoje mais do que nunca, que pPapel social e político Também neste dia, e sobretudo à luz das terríveis hostilidades que o mundo inteiro assiste na Faixa de Gaza nos últimos dias.

O tema deste ano

o Característica Por ocasião do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, 10 de novembro 2023 E a: Construindo confiança na ciência.

O papel da ciência na Moldando nosso futuro coletivo Isto só pode ser alcançado quando houver confiança absoluta na comunidade científica e nos seus esforços. É especificamente a confiança no trabalho dos cientistas e dos laboratórios de investigação que alimenta a inovação e a aplicação de soluções aos desafios complexos que o nosso mundo nos apresenta dia após dia. lá Confie na ciência É uma questão complexa: afecta a forma como os cientistas trabalham e como a sociedade vê a ciência. Além disso, aumenta a confiança na ciência Decisões políticas baseadas na ciência e apoio da comunidade para a sua implementação. A propósito, não há dúvida de que a pandemia de Covid-19 e os enormes esforços feitos pelos cientistas neste sentido pesquisar E em desenvolvimento A vacina chegou em tempo recorde graças à tecnologia MRNA, salvando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

Em conclusão, o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento destaca a importância da ciência na nossa sociedade e o seu papel na…Enfrentando desafios globais Como epidemias, mas não só. É uma oportunidade para Comemore o progresso Investigação científica e reforço da cooperação entre cientistas, decisores e sociedade civil, a fim de construir um futuro mais saudável e sustentável.

Mesa redonda importante

Coincide com este dia, o dia seguinte 13 de novembro, UNESCO Organizou um em sua sede parisiense discussão Alto nível para explorar ainda mais os parâmetros que contribuem para isso Construir e manter a confiança na ciência.

A Mesa Redonda proporcionará, portanto, aos participantes institucionais (e não institucionais) umaUma oportunidade para discutir as ligações entre ciência, política e sociedade E para formular políticas baseadas na ciência, bem como garantir uma melhor Compreender o estado da pesquisa científica. Destacará também a importância da liberdade e da segurança dos cientistas como elemento essencial dos ecossistemas científicos guiados por valores universais, bem como o papel vital da publicação científica na Melhorar a cultura científica E espalhando a consciência pública.

Estes princípios estão contidos em dois importantes instrumentos reguladores da UNESCO: neste caso estamos a falar de Um mandamento para a ciência e os estudiosos (2017) e Recomendação de ciência aberta (2021). Estas ferramentas expressam uma visão em que os ecossistemas científicos são guiados por valores universais e visam tornar a ciência e os seus benefícios acessíveis a todos.

Por último, importa referir que este prestigiado prémio será atribuído no mesmo contexto Prêmio KalingaÉ um prêmio que elogia indivíduos, instituições ou organizações não-governamentais que submeteram Contribuição significativa para a popularização da ciência ou tecnologia Ajudou a explicar a ciência e a tecnologia ao público, ajudando a preencher a lacuna entre a ciência e a sociedade. Este prémio visa reconhecer a importância de comunicar a ciência de forma eficaz, revelando ideias complexas, promovendo um sentimento de admiração e inspirando o público e as futuras gerações de cientistas.