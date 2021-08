Por que os terremotos são tão devastadores no Haiti? respostas de ciência

a forte terremoto aquele hit recentemente Haiti Centenas de pessoas foram mortas e feridas vários milhares. Como essa destruição aconteceu Apenas 11 anos depois Outro forte terremoto Dezenas de milhares de vítimas, senão centenas de milhares, com mais de Destrua 100.000 edifícios.

Mas o que o torna então Haiti propenso a terremotos?

A crosta terrestre é composta por placas tectônicas Em movimento, o Haiti está perto da interseção de dois deles: Prato norte-americano e a Prato caribenho.

múltiplo Linhas de falha entre aquelas pinturas cruzar, ou muito perto de uma ilha Hispaniola, com a qual o Haiti compartilha República DominicanaPior, nem todos se comportam da mesma maneira.

Rich Briggs, geólogo pesquisa em Dell’US Geological Survey Geohazard Science Center Ele afirmou: “Hispaniola é onde as placas se movem umas das outras para deslizarem umas sobre as outras. É como uma rocha presa ao corrimão de uma porta de vidro deslizante, não pode se mover suavemente porque tem muitas forças diferentes exercendo pressão sobre ela.“

“Terremotos são o resultado de placas tectônicas movendo-se lentamente umas contra as outras e criando atrito ao longo do tempo“, ele adicionou Gavin Hayes, Consultor científico para riscos geológicos e sísmicos na República Árabe do Egito l’USGS, “Esse atrito aumenta continuamente até que a energia armazenada passe por um ponto crítico, que é quando a falha muda repentinamente, causando um terremoto.“

Naquela época, para o último terremoto, segundo l’USGS, Tremor de terra Tamanho 7,2 Pode ter ocorrido ao longo da zona de falha Enrique Plantin Park, que atravessa a península sudoeste Tiburon no Haiti.

e a mesma área de erro Ao longo do terremoto devastador 2010. Pode ser uma fonte Mais três grandes terremotos Ocorreu no Haiti entre 1751 e 1860, dois dos quais completamente destruído Port au Prince.

O que torna o Haiti então Muito fraco Infelizmente, é uma combinação de fatores que abrangem uma área sismicamente ativo, com uma alta densidade populacional 11 milhões de pessoas e edifícios que muitas vezes são projetados para resistir a furacões, não terremotos.

Na verdade, estruturas típicas de blocos de concreto e cinzas podem suportar ventos fortes, mas são Incrivelmente fraco ser danificado ou colapsado durante um forte terremoto. Além disso Práticas de construção inadequadas que pode, sem dúvida, desempenhar um papel crucial.

Wendy Bohongeólogo emInstituições de pesquisa de gergelim incorporadas, finalmente: “Acho importante perceber o quão erroneamente um evento é definido como “desastre natural”, na verdade o que enfrentamos é um perigo natural, porém, imposto a um sistema humano fraco e inadequado.“