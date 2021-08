O que acontece com quem come tomate com diabetes? Fabuloso

Vários estudos documentaram que o licopeno do tomate tem efeitos benéficos para os diabéticos. Neutraliza o estresse oxidativo. É útil porque também atua estimulando o fígado graças à sua acidez.

Os diabéticos podem comer tomates?

Alimentos ideais para diabéticos são legumes em geral, leite desnatado, iogurte, tomate e frutas frescas. Principalmente maçãs, cerejas, peras, damascos e laranjas. O sorvete também não tem um índice glicêmico muito alto. Entre os alimentos com alto índice glicêmico, existem alguns alimentos “inesperados”, como o pão branco, que fazem com que o açúcar no sangue aumente mais rapidamente do que muitos outros alimentos. Mel, flocos de milho e pizza devem ser consumidos ocasionalmente.

Quais são os benefícios do tomate?

Os tomates são uma fonte de nutrientes valiosos, especialmente potássio, fósforo, vitamina C, vitamina K e ácido fólico. A cor vermelha do tomate se deve ao antioxidante licopeno, cuja ação é apoiada por dois outros tipos de antioxidantes, a luteína e a zeaxantina. Os tomates protegem contra o câncer graças à sua riqueza em antioxidantes. Os tomates reduzem a pressão arterial e combatem o envelhecimento. Os tomates protegem a visão e estimulam a diurese, auxiliam na saúde óssea e combatem as cãibras musculares. Promove a digestão. A presença de fibras torna o tomate muito útil para estimular o trânsito intestinal.

Qualquer pessoa com diabetes pode comer cenouras?

As cenouras e seu suco sem açúcar podem desempenhar um papel importante. No entanto, não devemos exagerar, pois outras hortaliças apresentam índice glicêmico inferior para o mesmo peso consumido. Por muito tempo, a cenoura foi um alimento excluído ou restrito da dieta dos diabéticos. Isso se deve aos primeiros estudos sobre o índice glicêmico dos alimentos, que atribuíram à cenoura um valor de 92, de fato, colocando-a entre as de maior índice glicêmico. Na verdade, pode ter um papel protetor no desenvolvimento de diabetes e resistência à insulina. Alguns estudos destacam favoravelmente a presença de um alto nível de carotenóides no sangue.

Quais vegetais você pode comer com diabetes?

Nem todos os vegetais são iguais do ponto de vista nutricional, nem mesmo no que diz respeito ao índice glicêmico. É necessário limitar as quantidades se você tiver uma grande quantidade. Aqueles que seguem uma dieta para diabetes devem escolher aqueles que seguem uma dieta pobre, como o seguinte: