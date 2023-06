“Eles não publicam determinados artigos por motivos específicos.”

A pesquisa científica nem sempre é realizada, na Itália e no mundo, seguindo os princípios corretos. Às vezes, razões econômicas ou políticas interferem e influenciam muito o que deveria ser a correta implementação do método científico. Infelizmente, isso também aconteceu no passado, quando esses estudos diziam respeito à nossa saúde. A própria Fanny Fraggis questiona algumas das frases que ouvimos repetidas muitas vezes na época da pandemia como “fé na ciênciaoueu acredito na ciênciaE o médico os conhece.Todas as frases bobas“.

Isso porque segundo Frajese: “A medicina dará um grande passo quando começar a reconhecer o fato de que somos seres que convivem com o eletromagnetismo em diferentes níveis. Eletromagnetismo do coração, eletromagnetismo do próprio cérebro. Na verdade, há toda uma parte da biologia da medicina que basicamente foi escondida da academia por pelo menos 50 anos. E há uma razão pela qual a ciência não nega nenhuma possibilidade. Se alguém chega e apresenta um modelo, por mais estranho que pareça, e é capaz de provar um fato com dados logicamente sólidos e em cadeia, o método científico exige que o antigo modelo seja descartado imediatamente porque é simplesmente descoberto melhor .

Mas no Mecanismo Científico dos últimos anos ocorreu-me que alguns artigos, por exemplo, não me foram publicados porque o revisor me disse que não houve erro técnico na preparação. Ele simplesmente me disse que suas declarações conflitam com a literatura disponível, então não temos vontade de publicá-la.“.