Cingapura não pagará mais por atendimento médico para quem não foi vacinado

Em Cingapura, aqueles que não forem vacinados por opção e desenvolverem Covid-19 terão que pagar suas contas médicas a partir de 8 de dezembro. Uma ação que o ministro da Saúde da ONG, Yi Kong, descreveu como um “sinal importante” para imunizar todos, em uma entrevista coletiva realizada pela força-tarefa multiministerial que trata da Covid-19, da qual ele é copresidente.

Em Cingapura, as pessoas não vacinadas neste momento constituem a maioria dos pacientes que requerem cuidados hospitalares intensivos e estão contribuindo desproporcionalmente para a pressão sobre os recursos de saúde do país. O governo está atualmente pagando todas as contas médicas da Covid-19 para todos os cingapurianos, residentes permanentes e portadores de passe de longo prazo, exceto para aqueles cujo teste deu positivo ao retornar de uma viagem ao exterior. A nova medida se aplica apenas àqueles que optam por não ser vacinados, apesar de sua condição médica, e que serão admitidos nos hospitais e instalações de tratamento da Covid-19 a partir de 8 de dezembro.

A Covid-19 não será cobrada daqueles que foram apenas parcialmente vacinados até 31 de dezembro, para permitir que concluam o processo de vacinação. Pessoas não vacinadas ainda poderão se beneficiar de formas regulares de financiamento de cuidados de saúde, quando apropriado.