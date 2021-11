Começa a nova temporada da ciência no cinema

Tradução de MANTOVA Science em animação. A partir de terça-feira, 9 de novembro, o Cinema Carvão retomará as suas atividades nas áreas da astrofísica, neurociência, robótica, biologia vegetal e outras disciplinas através de LA SCIENZA AL CINEMA, o ciclo de documentários dedicados a temas científicos atuais.

Entre as consequências mais visíveis da epidemia, talvez a eclosão sem precedentes da ciência no debate público. Jornais, televisões e – principalmente – a web e as redes sociais têm sido invadidos por artigos, entrevistas e depoimentos de diversos especialistas e pesquisadores credenciados. Uma série de informações e teorias que, por um lado, reforçavam aquele sentimento de desilusão e dúvida explodindo em movimentos como o do não-fax, por outro lado, demonstravam a necessidade de uma comunicação científica acessível e eficaz capaz de evitar o simplismo ou reducionismos dogmáticos.

Esta sempre foi a “missão” de LA SCIENZA AL CINEMA: tentar traduzir os resultados das mais ousadas e decisivas pesquisas científicas para a linguagem universal do cinema. Após um ano de hiato, a exposição retorna à sala para se envolver com a inteligência vegetal e artificial, os mistérios do universo e da mente, e refletir sobre a história e função dos grupos naturais.

Primeira avaliação Data terça-feira, 9 de novembro: Curiosidade e controle de Albin Bibilom nos guia por dentro dos grandes museus de história natural e zoológicos das capitais ocidentais. Historiadores, arquitetos, especialistas em museus e administradores de zoológicos nos ajudam a refletir sobre a complexa relação entre o homem e a natureza que esses espaços extraordinários expressam, incluindo admiração, curiosidade, controle e o desejo de proteção. O filme será apresentado por Silvia Cicci, Chefe das Coleções Naturais dos Museus Cívicos de Reggio Emilia.

A revisão continua investigando os complexos mecanismos de funcionamento do nosso cérebro e os cenários que se abrem graças à pesquisa em inteligência artificial. … Quando você pensa longe (terça-feira, 16 de novembro), você se pergunta o que é consciência e o que ela tem a ver com nossa natureza corporal – Carlo Minosi, Diretor do Centro de Ciências da Mente / Cérebro da Universidade de Trento, com sede em Rovereto – oferece , enquanto a imortalidade (terça-feira, 23 de novembro) pressagia uma vida Ainda um potencial biológico, com a inteligência sem corpo crescendo mais forte e mais capaz (apresentado por Federico Cabitza, professor associado de interação homem-máquina na Universidade de Milão Bicocca).

LE GÉNIE DES ARBRES (terça-feira, 30 de novembro), o filme de Emmanuel Nopicourt ilustrando as últimas descobertas surpreendentes sobre as redes de comunicação e cooperação entre espécies vegetais, fala-nos de outra inteligência – relacional, hipersensível e indiscutivelmente “verde”. A exposição termina a anos-luz de nós: Black Holes – The Edge of All We Know (terça-feira, 7 de dezembro) dedicada às coisas mais incríveis e misteriosas encontradas no espaço, e talvez a melhor leitura para compreender o funcionamento do universo.

LA SCIENZA AL CINEMA faz parte das atividades do Festival MantovaScienza 2021, cuja programação de encontros e workshops acontecerá de 12 a 21 de novembro de 2021.

Todas as apresentações acontecerão às 21h15. Assinatura de 5 filmes: 15 euros. Bilhete único para o espectáculo: € 7 completo, com desconto para membros do Carbon Cinema € 5.

Filmes também estão disponíveis para exibições matinais na escola. Custo do bilhete para estudantes: 4 euros (grátis para professores acompanhantes). As turmas interessadas em exibições devem entrar em contato com o Coal Cinema para marcar um horário.

Informações: 0376.369860, [email protected], www.ilcinemadelcarbone.it.