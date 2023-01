O rinoceronte branco: a ciência pode salvá-lo da extinção

A situação do rinoceronte branco do norte

Rinoceronte branco do norte anunciado funcionalmente extinto. Com esta definição aquelas espécies que não são mais capazes disso são classificadas Reprodução Assim, está fadado a desaparecer em poucos anos. Hoje no mundo eles permanecem sozinhos Duas amostras Rinocerontes brancos do norte e ambos são fêmeas. último homem, Sudãoaos 45 anos no Quênia, em 2020. A culpa pelo declínio irreversível éuma perna. Na verdade, o chifre de rinoceronte é o foco de um próspero mercado negro e Sobrepesca Acontece que ele é implacável. desenvolvimento virar para cima Então grandes herbívoros foram privados de seu habitat. a esforços Para salvar a espécie não faltaram, mas todas as tentativas de incentivar o acasalamento e a procriação se revelaram em vão.