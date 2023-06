é projetado Um pequeno robô inspirado em um animal pangolim, Capaz de realizar procedimentos médicos seguros e Minimamente invasivo. É o que comprova o estudo realizado por pesquisadores Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes Stuttgart, Alemanha, publicado em Natureza Comunicações. Esses robôs macios e livres podem um dia ser capazes de acessar áreas de difícil acesso do corpo, como o estômago e o intestino delgado, mudando sua forma. Robôs magnéticos macios e robôs de metal rígido foram desenvolvidos para procedimentos médicos minimamente invasivos no passado, mas sua funcionalidade e segurança eram limitadas. Apesar das escamas queratinosas, os pangolins podem se mover de forma flexível e sem impedimentos, organizando suas escamas rígidas em uma estrutura escalonada. inspirado no pangolim, Cidade de Metindo Max Planck Institute for Intelligent Systems em Stuttgart, Alemanha, com colegas, projetou Robô Millie Qualquer protótipo de dispositivo destinado a Viajando na corrente sanguínea ou ao redor do olho, medindo 1cm por 2cm por 0,2mm de espessura, com revestimento sobreposto com capacidade de aquecimento, modelagem e laminação sob encomenda. Em experimentos de teste no laboratório, os robôs foram capazes de aquecer até 70 graus Celsius e realizar tratamentos médicos em tecidos com potenciais aplicações clínicas futuras, incluindo hipertermia para tratamento de câncer ou estancamento de sangramento em áreas de difícil acesso. Além disso, robôs capaz de desmagnetizar Para liberar uma carga útil no tecido, que pode ser usada no futuro para administração de medicamentos. Embora mais testes sejam necessários, essa tecnologia pode ser uma ferramenta clínica útil para aplicação de carga terapêutica e terapia de calor.