Aspirina, é melhor você saber toda a verdade, especialmente se você não é jovem | O que eles descobriram?

Se você costumava tomar aspirina com frequência e a sua não é fresca, aqui está o que você deve saber.

A droga que todos conhecemos se chama aspirina, quando se trata do princípio ativo ácido acetilsalicílico. É anti-inflamatório e tem propriedades analgésicas, aliviando assim a dor e antitérmicas, diminuindo assim a febre. Além disso, em dose baixa, atua como agente antiplaquetário e é amplamente utilizado principalmente em pacientes com hipertensão, pois não causa problemas relacionados à pressão. Mas aqui está o que você precisa saberQuando você passa de uma certa idade.

Normalmente, recorremos à aspirina quando sentimos uma dor leve a moderada associada a um deles Gripe, dor de dente e menstruação ou enxaqueca. Está disponível em diferentes formulações e também em combinação com outros medicamentos: um que contém vitamina C é útil em caso de gripe, enquanto um que contém antipiréticos funciona contra febre alta. Mas se você toma muito aspirina e tem uma certa idade, deveria Cuidado com este efeito colateral.

Aspirina, os de certa idade, cuidado: pode causar problemas

De acordo com um estudo científico publicado no Annals of Internal Medicine, a ingestão diária de aspirina Pode causar anemiaQualquer deficiência de ferro no sangue. A anemia resulta de um baixo nível de hemoglobina no sangue ou glóbulos vermelhos. A pesquisa que levou a esse resultado foi feita Dezoito mil adultos com mais de 65 anosNos EUA e na Austrália. Alguns receberam 100 mg de aspirina diariamente, enquanto outros receberam um placebo.

Cinco anos depois, ele tomou aspirina 20% maior risco de anemia do que outrosBem como baixos níveis de ferritina e hemoglobina. Segundo os pesquisadores, isso se deve ao fato de que a aspirina no organismo pode causar Pequena perda de sangue no trato gastrointestinalPor isso, segundo eles, o melhor é avaliar caso a caso e com o próprio médico.

Em 2019, as Sociedades Médica e Farmacêutica dos Estados Unidos da América decidiram, quanto aos benefícios, Os riscos associados ao uso diário de aspirina são maiores. Portanto, esta recomendação foi cancelada para todas as pessoas saudáveis. Em todo o caso, se necessitar ou tomar aspirina com frequência, consulte o seu médico.