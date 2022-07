País mais bonito do mundo por bandeira: aqui está o ranking oficial dos 10 principais países (e quando visitar)

Qual é o país mais bonito do mundo? Para responder a essa pergunta objetivamente, a Telegraph Travel realizou um grande estudo de pesquisa que forneceu uma classificação oficial

É difícil dizer qual é O país mais bonito do mundoPorque cada canto da terra é único e especial. A Telegraph Travel tentou dar uma resposta objetiva, através de um estudo realizado com método científicoo que permitiu estabelecer um acordo formal.

critério de seleção

Para esclarecer a ordem, alguns foram usados Padrões Ele estudou vários elementos, incluindo paisagens, biodiversidade, atrações turísticas e monumentos históricos e naturais.

Em seguida, os países foram avaliados quanto à presença de montanhas, desertos e parques, mas também quanto à presença de espécies animais e vegetais e quaisquer fenômenos naturais como a aurora boreal.

Em seguida, cada país foi definido resultado: Um de todos conquistou o primeiro lugar com 1.337 pontos em 2000, enquanto o último na classificação alcançou 968 pontos.

classificação

Peru

O Peru ficou em 10º lugar graças à sua biodiversidade, juntamente com atrações naturais incomuns, como o Lago Titicaca e o Cânion do Colca e suas maravilhas históricas, como Machu Picchu. Melhor época para visitar o Peru? De maio a outubro, quando as noites são frescas e os dias ensolarados.

Itália

Nosso belo país está apenas em nono lugar, apesar de suas paisagens de sonho, clima, comida e história. Para ganhar pontos, Cinque Terre, Lagoa de Veneza, Costa Amalfitana e Roma.

Índia

A Índia ficou em oitavo lugar devido à sua biodiversidade, extensa cobertura florestal e parques nacionais. Ele poderia ter aspirado a um lugar mais alto, mas foi punido pela poluição geral e pela má qualidade do ar urbano. Continua a ser um país para visitar pelo menos uma vez na vida, de preferência por volta de novembro e dezembro, no final da estação das monções.

Nova Zelândia

Em sétimo lugar no ranking está a Nova Zelândia, premiada por seus rios quentes, geleiras e vulcões ativos, mas também Água pura e ar puro. A dica da Telegraph Travel é conhecer esse país entre dezembro e fevereiro.

Noruega

Para ganhar o sexto lugar para a Noruega estão suas montanhas, 47 parques nacionais, fiordes, florestas de coníferas e, acima de tudo, o cenário da aurora boreal. alto grau de A felicidade e a liberdade de seus cidadãos. Você deve visitar em janeiro para ver a aurora boreal ou no final de junho para ver o sol da meia-noite.

México

Com 523 espécies de mamíferos, 1.104 espécies de aves e 23.000 espécies diferentes de plantas, o México ganhou Muitos pontos da biodiversidade. Além disso, estão os locais da UNESCO, longas praias de areia branca e recifes de coral. Para visitá-lo, a melhor época é novembro.

Japão

Em quarto lugar, encontramos o Japão, um país rico em contradições que se encontram em harmonia única do ponto de vista natural e social. Quando você visita? Sem dúvida, início da primavera, coincidindo com as deslumbrantes flores de cerejeira.

Canadá

O Canadá está entre os melhores países do mundo, bem como um dos maiores. Imbatível em Grandes lagos, um litoral quase infinito e a aurora boreal. Perfeito para planejar uma viagem ao Canadá entre junho e agosto para aproveitar o bom tempo.

Austrália

Quase vinte mil espécies diferentes de plantas, 350 mamíferos e 723 aves, recifes de coral e os níveis mais baixos de poluição, e foi isso que o fez subir Austrália está em segundo lugarpara visitar entre setembro e outubro.

em primeiro lugar

quem tem Maiores pontuações em todas as categorias? O país vencedor tem montanhas impressionantes, seis regiões desérticas, 63 parques nacionais, cinco grandes lagos, muitos vulcões ativos, gêiseres e 12 sítios naturais da UNESCO. Não termina aí: você pode testemunhar as luzes do norte, lindos pores do sol e as maravilhas da engenharia civil. Além disso, os indicadores de liberdade e felicidade são altos, a qualidade do ar é muito boa e a densidade populacional é baixa. adivinha? Sim, o país mais bonito do mundo são os Estados Unidos da América.

O que os leitores pensam?

Após a publicação do ranking, os leitores do Telegraph tiveram a oportunidade de comentar o resultado e dar sua opinião sobre o assunto. Graças às suas opiniões, outro arranjo foi feito e uma escolha Os quatro países mais bonitos do mundo. Os Estados Unidos foram confirmados em primeiro lugar, mas os outros três lugares inverteram o ranking oficial e também premiaram nosso país como “o mais bonito da Europa”:

Estado unido

Itália

Grã Bretanha

África do Sul

Fonte de referência: telégrafo

