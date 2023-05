Dia Mundial da Luz | Notícias | Universidade de Florença

Universidade de Florença comemore b Dia Internacional da Luz no Departamento de Física e Astronomia, no Campus Sesto Fiorentino, para promover uma iniciativa que combina qualidade científica com interesse pela publicação e valor artístico.

aberto “Ilumine a Mente 2”uma nova parte da exposição dedicada à física, à ciência da visão e às ilusões de ótica, que é enriquecida com dois “tesouros”: a placa fotográfica de interferência de cor criada por Gabriel Lippmann (Prêmio Nobel de Física 1908 por esta invenção), prova de um dos primeiros métodos de fotografia colorida, e o trabalho de Artistic de Marina Apollonio, uma das pioneiras da arte visual, um movimento artístico que explora materiais modernos, abstração e imagens para criar estruturas e espaços dinâmicos.

Esta presença dá continuidade ao feliz casamento entre arte e ciência num percurso que já acolhe obras de Elisa Leonini e Gianni Sarconi. Esta iniciativa foi apresentada pelo Responsável do Curso de Optometria e Optometria, Massimo Gorioli. Reitora Alessandra Petrucci, Diretora do Departamento de Física e Astronomia Duccio Vanelli, Diretor do CNR INO Francesco Saverio Cataliotti, Presidente da Fundação Idis Città della Scienza em Nápoles, Riccardo Villari, Antigone Marino (Sociedade Italiana de Física e CNR ISASI), Presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia Donatella Líbia. Palestras de Carla Giusti (Fundação Edis), Elisabetta Baldanzi (CNR INO), Martino Margheri (Fundação Strozzi) e dos artistas Elisa Leonini e Marina Apollonio.

A exposição ainda estará disponível mediante agendamento (info: [email protected]).

O workshop também foi realizado por ocasião do Dia Internacional da Luz “Da fotografia de Liebmann à realidade virtual” Em colaboração com a Sociedade Italiana de Física e a Sociedade Italiana de Óptica e Fotônica. A reunião contou com a presença, entre outros, da vice-reitora de Pesquisa da Unifi, Deborah Berti.