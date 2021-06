Tunísia quer aderir à Horizon Europe – Science

(ANSAmed) – Tunis, 08 June – A Tunísia manifestou oficialmente a sua disponibilidade para aderir ao novo Programa-Quadro Europeu “Horizon Europe” com o objectivo de continuar a sua parceria com a União Europeia no sector da investigação e inovação. O anúncio foi feito pelo presidente tunisiano Kais Saied recentemente.

A Tunísia é desde 2016 o único país da Vizinhança Meridional e de África que participa no Programa Europeu de Investigação "Horizonte 2020" e o país com maior número de participantes em programas de investigação europeus. De facto, os tunisinos participaram 87 vezes em 68 contribuições financiadas no âmbito do Horizonte 2020, que prevê o financiamento de 11,2 milhões de euros como contribuição direta da União Europeia para financiar a cooperação com centros de investigação europeus. O novo Programa da União Europeia de Apoio à Investigação e Inovação para 2021-2027 "Horizon Europe" é uma continuação do programa "Horizon 2020". A Tunísia alocou um orçamento de cerca de 2,4 milhões de euros do orçamento do estado para 2021 para apoiar a cooperação científica internacional.