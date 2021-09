Mesa Queen de Outono que protege o coração e as artérias

A rainha da mesa outonal, que protege o coração e as artérias, é uma das hortaliças mais queridas e amplamente distribuídas em todo o mundo. A Rainha do Outono tem muitas variedades incríveis que diferem umas das outras com cores, formas e sabores muito especiais. Ele contém uma lista interminável de propriedades preciosas do corpo e, graças à sua versatilidade, você pode realmente mimar-se na cozinha, preparando receitas doces ou salgadas incomuns. Caso ainda não tenha ficado claro, estamos falando de abóbora.

Vejamos agora as diferentes propriedades e tipos tendo em conta que nada se joga fora da abóbora, principalmente as sementes, aliás. Quem joga sementes de abóbora está errado porque valem ouro por esses trabalhos.

abóbora

Os primeiros vestígios de abóboras foram encontrados no México. Este vegetal vem da família da cucúrbita (que também inclui abobrinha, melão e pepino) e é colhido no outono. Conserva-se bem durante vários meses, por isso é considerado um vegetal de inverno.

Existem muitas variedades italianas para conhecer e descobrir

As variedades de abóbora são realmente muitas. Na verdade, dependendo da região de cultivo, a cor, a forma e a espessura da casca mudam. Mas o sabor e a cor da polpa também mudam.

Dependendo dessas propriedades, os usos na cozinha também variam.

A rainha da mesa de outono com infinitas características

A abóbora tem poucas calorias e é muito nutritiva. Tem um forte efeito diurético porque é rico em água e pobre em açúcar. Ele contém caroteno, que ajuda o corpo a produzir vitamina A. carotenóides É um grupo de antioxidantes necessários para prevenir doenças cardiovasculares. A abóbora ajuda a manter a pressão arterial baixa, o colesterol e o diabetes, que são os principais fatores de risco para o coração.

Ele também contém vitaminas C e B1 junto com uma mistura de minerais que são muito importantes para o nosso corpo, como cálcio, magnésio, fósforo, ferro e potássio.

Possui propriedades antioxidantes porque também contém flavonóides que combatem os radicais livres. Ele também tem propriedades diuréticas e calmantes; na verdade, a polpa é freqüentemente usada para acalmar queimaduras na pele.

Um futuro brilhante para este vegetal

Vários estudos americanos mostraram que a abóbora mantém o equilíbrio do açúcar no sangue ao afetar o metabolismo do açúcar. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que a abóbora pode ser usada no tratamento do diabetes, mas uma coisa é certa.

O que os cientistas e médicos concordam é que comer abóbora duas ou três vezes por semana pode ajudar a proteger o coração e as artérias de consequências muito graves.

Mas aqueles com esses distúrbios devem ser examinados por um cardiologista que pode dar os conselhos certos sobre nutrição e estilo de vida.