Como estamos indo com as vacinas MPOX?

Depois de a Organização Mundial de Saúde ter declarado uma emergência sanitária internacional para a varíola (a chamada varíola dos macacos) na semana passada, a farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic anunciou a doação de cerca de 40 mil doses da sua vacina contra a doença, que serão entregues aos democratas. A República do Congo, um dos países africanos com maior número de infecções. A vacina nórdica bávara é considerada a mais promissora na prevenção do vírus MPOX e por isso há grande interesse na empresa, tanto do ponto de vista sanitário como comercial.

A Organização Mundial da Saúde declara emergência sanitária quando acredita que é necessária maior atenção a uma doença, especialmente à sua prevenção, antes que seja tarde demais para conter a sua propagação. Na Itália e em outros países europeus, as infecções detectadas no ano passado com diferentes tipos de vírus causadores da varíola foram poucas e importadas, ou seja, relacionadas a pessoas que estiveram no exterior, razão pela qual existe o risco de propagação do vírus no tempo presente. As doenças na Europa são relativamente baixas. A situação é diferente em África, onde foram registados milhares de casos, tanto presumidos como confirmados, com maior incidência na República Democrática do Congo, onde desde o início do ano até aos primeiros dias de Agosto houve mais de 14 mil casos (mais do que em todo o ano de 2023) e mais de 500 mortes relacionadas com a doença.

Em muitos casos, a varíola é assintomática, enquanto aqueles que desenvolvem sintomas relatam erupção na pele, febre, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, fadiga e gânglios linfáticos inchados. Tal como acontece com outras doenças, a varíola é mais perigosa para pessoas com defesas imunitárias fracas, idosos e, em alguns casos, crianças (várias pessoas morreram na República Democrática do Congo). Ela era adolescentes ou crianças).

O vírus que causa a doença mpox pertence a este gênero Vírus ortoboxa mesma doença que inclui a varíola, uma doença mais grave que foi erradicada na década de 1980 graças a uma longa e eficaz campanha internacional de vacinação (aquela em que pessoas com mais de 50 anos apresentam uma cicatriz no braço de formato muito característico). A varíola foi a primeira doença contra a qual foi desenvolvida uma vacina no século XIX: a palavra “vacina” deriva de Vacina contra varíolaOu seja, a “varíola bovina”, que é uma forma de varíola que infecta o gado e que serviu de base para estudos e experimentos para o desenvolvimento da vacina contra a varíola.

Declarar a erradicação de uma doença implica a continuação de uma certa vigilância, precisamente para evitar o surgimento de novos casos com surto que possa levar a uma nova propagação do vírus erradicado. Por esta razão, apesar do anúncio na década de 1980, os estudos e o desenvolvimento de vacinas de nova geração contra a varíola continuaram com resultados mistos. Em 2003, Baviera Norte A cooperação Com o governo dos EUA a desenvolver a vacina MVA-BN (da “Vacina Modificada Ankara-Bavaria Norte”), uma vacina contra a varíola de terceira geração baseada num vírus que foi modificado para ser menos virulento e incapaz de se replicar nas células.

O MVA-BN tem sido utilizado nas campanhas de vacinação da OMS em países de risco para evitar o ressurgimento da varíola, utilizando uma vacina mais segura do que as tradicionalmente utilizadas nas décadas anteriores. Em 2013, a vacina também foi disponibilizada na Europa para prevenir a varíola e, devido à estreita relação entre o vírus da varíola e o vírus da varíola, foi licenciada no verão de 2022 na União Europeia para prevenir a propagação da doença entre as pessoas. em risco. Isto segue o que as autoridades de vigilância dos Estados Unidos decidiram há três anos.

O nome comercial da vacina na Europa é EmvanixEmbora seja vendido nos Estados Unidos sob o nome Jynneos e no Canadá como Imvamune, é o mesmo produto, mesmo que existam algumas diferenças nas técnicas de produção. Na Itália, a administração da vacina foi permissão Temporariamente no verão de 2022, quando foi detectado um aumento nos casos de varíola. A vacinação é recomendada para quem realiza exames laboratoriais para vírus e homens que mantêm relações sexuais com homens (HSH), grupo para o qual foram descobertos maiores fatores de risco.

Até agora, na Europa, como na maior parte do mundo, a vacinação em massa não é necessária, porque os riscos de infecção entre a população em geral são muito baixos. Instituto Superior de Saúde (ISS) recomendar Maiores precauções para as pessoas em risco, que além dos homens que fazem sexo com homens também podem preocupar as pessoas que pretendem viajar para zonas do mundo onde há maior incidência de varíola, a começar por alguns países africanos.

A vacina é administrada apenas a adultos, com duas doses administradas com quatro semanas de intervalo, e a eficácia estimada é de 82 por cento (uma dose proporciona 76 por cento de eficácia). A vacina também pode ser usada imediatamente após a infecção, mas neste caso a eficácia cai para cerca de 20 por cento. Em geral, as pessoas vacinadas que posteriormente são infectadas pelo vírus Mpox desenvolvem sintomas menos graves do que aquelas que não recebem a vacina.

Nos últimos anos, foram realizados testes em laboratórios e, portanto, não diretamente em pessoas vacinadas, para avaliar a capacidade das defesas imunitárias desenvolvidas após a vacinação contra a varíola comum para neutralizar os vírus que causam a varíola. Algumas análises encontraram esta capacidade ainda mais de 40 anos após a vacinação, enquanto outras análises realizadas em populações vacinadas contra a varíola encontraram uma elevada protecção contra a varíola. Assim, as pessoas que já foram vacinadas contra a varíola há anos deverão desenvolver uma doença mais ligeira se forem infectadas com os vírus que causam a varíola.

Aqueles que não foram vacinados contra a varíola neste momento não correm nenhum risco particular, pelas razões que vimos anteriormente sobre a propagação da doença, mas ainda é importante que os serviços de saúde não sejam apanhados desprevenidos. Por ocasião do aumento de casos no verão de 2022, por exemplo, a União Europeia Comprado 2 milhões de doses da Nórdica da Baviera, e a empresa anunciou que tem capacidade de aumentar significativamente sua produção nos próximos meses. Dependendo da procura, sobretudo dos países africanos mais interessados, a empresa dinamarquesa poderá produzir até dois milhões de doses até ao final do ano, enquanto até 2025 prevê atingir uma capacidade de produção de 10 milhões de doses.

Actualmente, foram encomendadas cerca de 10 milhões de doses a países africanos, que serão fornecidas através de doações internacionais e através da compra de fornecimentos da região nórdica da Baviera. A União Europeia, por exemplo, já se comprometeu a doar mais de 200 mil doses da vacina aos países africanos, aproveitando o seu stock fabricado em 2022. A procura poderá aumentar ainda mais se a vacina também for autorizada para uso em adolescentes e crianças, espera. vários partidos. Os observadores procuram dados sobre inúmeras mortes na República Democrática do Congo entre os mais jovens (nos Estados Unidos já existe autorização de emergência para adolescentes).

A Baviera do Norte éexclusivo Uma empresa farmacêutica obteve licenças para a sua vacina na Europa, nos Estados Unidos e em vários outros países, o que teve um impacto muito positivo nos seus preços bolsistas. Depois de declarar uma emergência sanitária, o valor de mercado das ações da empresa aumentou 40% e o valor de mercado da empresa é de cerca de 3 mil milhões de dólares. O sucesso de uma empresa farmacêutica não é novidade para a Dinamarca, que no ano passado se tornou famosa em todo o mundo graças aos sucessos comerciais da Novo Nordisk, empresa que produz os medicamentos para emagrecimento e diabetes Ozempic e Wegovy.

Existem pelo menos outros Três vacinas Eles foram inicialmente desenvolvidos contra a varíola e demonstraram eficácia contra a varíola, ou pelo menos são considerados promissores. A empresa farmacêutica japonesa KMB Biologics desenvolveu a LC16 e está licenciada para utilização no Japão, enquanto a vacina OrthopoxVac inicialmente autorizada contra a varíola foi desenvolvida na Rússia. Uma terceira vacina, ACAM2000, está disponível nos Estados Unidos, mas ainda não foi utilizada contra a varíola.