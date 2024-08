Monkeypox, subgrupo I que é especialmente supervisionado

(ANSA) – Roma, 19 de agosto – O subtipo mais agressivo de varíola dos macacos, ou Mpox, é o tipo 1, que se originou na República Democrática do Congo e é capaz de se desenvolver mais rapidamente que o subtipo 2. É o que sugere a investigação italiana apresentada na The Lancet Infectious Disease, conduzida pela Unidade de Estatística Médica e Epidemiologia Molecular do Campus Bio-Medico de Roma, com Francesco Branda e Massimo Cicuzzi, juntamente com Giancarlo Ceccarelli da Policlínica Umberto I. Roma, Antonello Marotti da Universidade Livre de Maria SS Assunta e Fabio Scarpa da Universidade de Sassari.

O primeiro tipo é considerado o mais mortal, com uma taxa de mortalidade estimada em cerca de 10%. É endémico há décadas na África Central, especialmente na Bacia do Congo, e só agora saiu de África. O que o distingue é uma taxa de evolução extremamente lenta e a presença de características estáveis ​​muito antigas no seu genoma.

A subespécie Clade II, endémica da África Ocidental, é muito menos agressiva, com uma taxa de mortalidade inferior a 1%. Devido a estas características, o Clade II é a subespécie mais difundida e há muito que se espalha para fora de África.

“É necessário continuar a monitorizar os genomas para avaliar a composição genética e a diversidade dos novos casos, de forma a situá-los num contexto mais amplo e acompanhar a sua evolução em tempo real”, apontam os autores da investigação.

Eles observam que isto ajudará a garantir a preparação para conter e gerir o problema. Além disso, uma visão mais completa permitirá o desenvolvimento de modelos preditivos.”

Os investigadores salientam também que “as experiências de epidemias anteriores, incluindo o Ébola, a COVID-19 e o surto de varíola de 2022, oferecem lições importantes que não devem ser esquecidas. Estas crises realçaram a importância de uma intervenção atempada, de uma infra-estrutura de saúde robusta e da cooperação internacional. .” Eles observaram que devemos nos unir em solidariedade, reconhecendo que as doenças infecciosas não respeitam fronteiras e que qualquer ameaça a uma região é uma ameaça para todos (manípulo).