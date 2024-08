A cidade sem glúten de Lisolo conta a história de Jéssica

Lisolo

Da doença celíaca à dona de loja celíaca: é a história de Jéssica Pozzoli, 34 anos, e do seu negócio “País Sem Glúten”, localizado em Lisolo, que começou a partir de um dos seus problemas.

Quando você abriu seu negócio e o que o levou a fazer essa escolha?

“Em 2016 descobri que tinha doença celíaca, e nessa altura trabalhava numa geladaria e pastelaria em Torre Canavese, Esedra, onde havia um grande interesse pela qualidade, pelas pessoas com intolerâncias alimentares e pelos produtos biológicos. . Produtos e zero km. Houve muita pesquisa e cuidado na criação dos produtos, por isso aqui ganhei a mesma atenção com a qualidade do atendimento e dos produtos fornecidos. Com o passar dos anos, decidi abrir meu próprio negócio. Eu estava procurando o local e local mais adequado. Em 2018, antes de começar, fiz alguns cursos de formação durante sete meses, criei um plano de negócios e graças a uma contribuição regional consegui abrir a “Cidade Sem Glúten” em Lesolo. Aqui posso aplicar tudo o que sei, mas também evitar as falhas e erros que tenho visto em outras lojas. Também posso conhecer outras pessoas que têm a mesma intolerância que eu e me comparar a elas. Em alguns grandes supermercados, às vezes há confusão entre o que é orgânico e o que é sem glúten e adequado para quem tem intolerância. A minha loja serve de referência para Valciucella, Piedania, Baixo Vale de Aosta e zona de Castellamonte, é de fácil acesso e dispõe de um amplo parque de estacionamento.

Quais produtos você oferece aos seus clientes?

“Tudo que é amigo dos celíacos e sem glúten, tenho também uma pequena seção de produtos orgânicos, sem lactose e sem fermento, cuidando de todas as intolerâncias. Comigo, os pacientes celíacos podem se sentir 100% seguros. Existem também grãos e seus derivados que não contêm glúten. “Alimentos que todos podem consumir porque, além de bons e de boa qualidade, tornam a alimentação de todos mais variada.”

Que tipo de mercado representam os celíacos e as pessoas com intolerâncias e que possibilidades têm na região para a sua alimentação diária?

“O número de pessoas que descobrem que têm intolerâncias aumenta constantemente e o período da Covid levou a limitações significativas no diagnóstico. Durante os anos de epidemia trabalhamos mais, porque eu fazia partos domiciliares, enquanto a procura agora aumenta após a conscientização de novos diagnósticos, que chegou após essa fase de estagnação. Recentemente, novas pessoas descobriram o seu fanatismo e houve um aumento no trabalho. Por fim, no período pós-Covid, houve uma queda nas vendas, ditada pelo aumento dos custos dos produtos. Muitos mudaram de lojas artesanais como a minha, com mais opções, para lojas maiores, com mais produtos básicos para a alimentação diária. No entanto, é preciso lembrar que os pacientes celíacos podem se beneficiar de bônus oferecidos pela autoridade de saúde local, através dos quais podem adquirir produtos sem glúten. “Esta é uma ajuda importante para pessoas que sofrem de intolerância”.