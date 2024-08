Descoberta: Existe grafeno na lua. O que isto significa?

Já se passaram vinte anos desde que dois cientistas da Universidade de Manchester (em 2010) receberam um prêmio Prêmio Nobel de Física) Ele descobriu a existência do grafeno, que é uma folha de carbono com a espessura de um átomo. Desde então, estudamos cuidadosamente as propriedades deste supermaterial e descobrimos que ele contém 1,9% de carbono Um meio entre as estrelas (ISM, a matéria rarefeita encontrada entre estrelas dentro de uma galáxia) é provavelmente grafeno. Agora estude Postado em Revisão Nacional de Ciência hectares Grafeno também foi encontrado na lua: Esta descoberta obriga-nos a rever não só o que sabemos sobre a composição da Lua, mas também nos permite pensar sobre ela Novas maneiras de Produção deste supermaterial No chão.

A origem da lua está novamente em questão. Durante décadas os cientistas presumiram que sim A lua nasceu há cerca de 4,4 bilhões de anos Da colisão da Terra com um antigo planeta do tamanho de Marte chamado Thea. Esta teoria, chamada de “colisão gigante”, é apoiada pela análise das rochas lunares relatadas pelos astronautas da Apollo, que são pobres em carbono devido à evaporação resultante do intenso calor resultante da colisão entre os dois planetas. Mas estudos recentes Questione essas crençasE monitorar a emissão de fluxos de carbono da superfície da Lua.

Neste novo estudo conduzido por cientistas Análise espectral de uma amostra lunar Em forma de azeitona (cerca de 3×1,6 mm de tamanho) recolhida durante a missão Chang’e 5 da China em 2020, foi encontrada… Flocos de grafeno Têm entre duas e sete camadas de espessura, incrustadas em áreas ricas em carbono. READ Millie Carlucci acabou no hospital: 15 dias de internação | Condições de saúde muito graves

Como foi formado? Em algum momento Data lunar Portanto, devem ser criadas condições ambientais Alta pressão e alta temperaturanecessária para converter carbono em grafeno. Segundo a equipe de pesquisadores, a supermatéria poderia ter se formado ao longo de um período de tempo Atividade vulcânica No início da formação do satélite, quando ainda estava geologicamente ativo. Ou pode ter sido estimulada pela elevação do regolito (ou seja, a recolha de sedimentos, poeira e fragmentos de material que cobre a superfície da Lua) e dos seus minerais ricos em ferro, causada por Vento solar. Ou, novamente, pode ser o que sobrou dele colisão de meteoritos, O que sabemos cria ambientes semelhantes aos libertados pela atividade vulcânica. Compreender o processo de formação natural do grafeno nos ajuda a entender como fazemos isso, diz o estudo Desenvolvimento de técnicas de síntese Escalável a baixo custo para obter grafeno de alta qualidade.

“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”