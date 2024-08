Temperi nas redes sociais: “A dieta está sob controle e não tem nada a ver com cálculos: li muita mentira”.

paraMarco Bonarego

Gianmarco Tamperi volta à saúde e corrige alguns rumores: “Minha dieta é seguida por muitos especialistas, já a sigo há dez anos. Nas Olimpíadas pesava 74 kg, o mesmo que no ano passado no Mundial. É uma dieta rigorosa, mas necessária para níveis elevados. Não tem nada a ver com contas.

“O que está acontecendo ao meu redor é uma bobagem colossal, perigosa até para você que lê. Durante vários dias, graças aos medicamentos, não sofri mais dores nem cólicas renais. A pedra ainda está lá, mas deve estar a caminho de ser expelida. “A conselho dos médicos, voltei a treinar.”

Tampere: mesmo peso da Copa do Mundo Em parte boletim médico, em parte desabafo com “alguma desinformação”, Gian Marco Tamperi está de volta às redes sociais dez dias após a dramática sequência de eventos ligados à competição de salto em altura nos Jogos de Paris. “Fala-se de uma dieta que me fez perder 7,8 kg entre o Campeonato Europeu de junho e as Olimpíadas – escreve Tampere – Mas pesava 77,5 kg no final de janeiro, 75,5 em meados de junho e 74 em Paris. Porém, os 7 quilos perdidos em um mês não são uma invenção absoluta, Jimbo descreveu em uma publicação há dois anos: “25 dias de treino e dieta rigorosa: retornar de uma reunião ultraprodutiva em uma condição física completamente diferente e com 7 kg a menos que no início ».









































































































READ "Eu não sou um fax? Eles superestimam suas habilidades analíticas. Eles rejeitam a ciência porque ela não dá certeza, mas certeza"

Sobre o regime que o levou à massa gorda de maratonista (3,2%), Tampere aponta e confessa. “Há 10 anos que sigo uma dieta elaborada por especialistas – explica – sem nenhum problema e com exames regulares. É difícil pensar em mudar isso repentinamente no ano mais importante da sua carreira sem motivos específicos. .”

Jimbo então acrescenta que é “O primeiro a dizer que era uma dieta muito rigorosa E é difícil, como todos os meus treinos, levar-me ao limite: é a única forma de um atleta tentar atingir o seu nível máximo.”

Tampere: “Pedras nos rins? “Descobri que estava pronto.” Tampere encerra o post com uma espécie de diagnóstico (“Testes revelaram isso Tenho predisposição genética para cólicas O que ocorre principalmente em pessoas com histórico familiar de cálculos renais. Aconteceu. Ele se foi. Agora vamos em frente.”) E o fato de ele dizer “Esperamos vê-lo novamente em breve no palco” não deixa claro se há alguma esperança de vê-lo competir novamente no Olímpico de Roma dentro de dez dias para a Gala de Ouro. Aconteceu. Ele se foi. Agora vamos em frente.”