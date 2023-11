O assassino oculto. Veja como prevenir ataques cardíacos e derrames (mesmo à mesa)

Você não pode ver, não pode ouvir, mas pode causar grandes danos à sua saúde. Nível de colesterol no sangue, com pressão alta e açúcar no sangueÉ um dos valores que qualquer pessoa deve conhecer para ter uma ideia sobre isso Risco de ataques cardíacos e derramesque aumenta justamente com o aumento do colesterol e, portanto, a capacidade de intervir para se manter seguro.

Então, quais são os valores limite que não devem ser excedidos? Durante muito tempo existiram limites rigorosos e hoje compreendeu-se que é necessário considerar História clínica do paciente E suas características, porque um valor que é absolutamente inofensivo para uma pessoa pode ser perigoso para outra. O verdadeiro limiar é individual, embora em geral quanto maior o risco global de doença cardiovascular, menor o limite de segurança. “O LDL deveria permanecer assim Menos de 100 mg/dL – Diz o especialista – Mas o valor de 115 para um homem atlético de 45 anos tem um significado diferente de 115 para um homem de 65 anos que sofre de hipertensão, é fumante e é diabético. “Por exemplo, quem já teve algum evento cardiovascular (como infarto) deve ter menos de 55 anos.”

O problema é que a percepção dos riscos do colesterol elevado em Itália ainda é baixa. Alguns materiais (também disponíveis online) ajudam nesse sentido, como «Cartões de risco cardiovascular» Que leva em consideração todas as variáveis: idade, genética, hipertensão, diabetes, ganho de peso, açúcar elevado no sangue (E também no site do Instituto Superior de Saúde). A melhor indicação é entrar em contato com seu médico, que fará uma avaliação mais completa. Os exames que a ANMCO (Associação Nacional de Cardiologistas Hospitalares) oferece há anos também estão ativos, circulando pela Itália com um caminhão para realizar análises direcionadas de prevenção (Também no Tempo della Salute, os médicos da ANMCO proporcionaram aos participantes um exame cardíaco, veja aqui).

Como prevenir valores elevados de colesterol ruim? “Não há desculpas”: Mesmo que a maior parte do seu colesterol não venha da nutrição, mas da produção interna, você pode fazer muito em seu estilo de vida para se manter seguro. “Em primeiro lugar, você deve evitar hipertensão, diabetes, ganho de peso e níveis elevados de açúcar no sangue”, aconselha Oliva. Você precisa ser fisicamente ativo (pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana) e prestar atenção à sua dieta alimentar. Portanto, evite a ingestão excessiva de açúcares simples e gorduras saturadas Carne vermelha, embutidos e alimentos processados ​​industrialmente. Concentre-se na nossa dieta mediterrânea, rica em frutas, vegetais, legumes, grãos integrais, peixes oleosos e EVOO. Tenha cuidado para não comer muito sal, álcool e peso. O ovo foi absolvido. Você pode comer.”

A prevenção, no caso do colesterol, é ainda mais importante, porque o excesso de LDL Não dá nenhum sintoma Quando eles chegam lá, já é tarde demais. Por esta razão, os tratamentos anticolesterol são frequentemente abandonados (40% de todos os pacientes). Os efeitos colaterais menores dos medicamentos costumam ser os culpados. Muitas pessoas abandonam a escola mesmo após sofrerem um infarto, já nos primeiros três meses. “em vez de Os medicamentos são bem tolerados e funcionam. “Além disso, os novos tratamentos para quem já teve um ataque cardíaco (ou ataque cardiovascular) funcionam muito bem, têm poucos efeitos colaterais, são bem tolerados e são muito eficazes”.