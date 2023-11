Perilla, um ingrediente pouco conhecido mas excelente para uma pele perfeita!

© Rovato.org – Bem-estar: La Périlla, um ingrediente pouco conhecido mas ótimo para uma pele perfeita!

Embora as suas rotinas de beleza sejam famosas, parece que o segredo da juventude das mulheres asiáticas não reside apenas nos seus cosméticos, mas também na sua dieta. Nesta ocasião estamos falando de um ingrediente pouco conhecido no Ocidente, mas muito apreciado na culinária coreana pelo seu valor Rico em ômega 3 e antioxidantes.

Depois de apresentar o óleo de orégano e o cominho preto, queremos agora apresentar outro ingrediente antienvelhecimento, o shiso, também conhecido como… Perila. Aprenda a incorporar esta maravilhosa planta em sua alimentação diária para aproveitar seus benefícios para a juventude e a saúde.

Folha de Shiso: o tesouro desconhecido da culinária coreana

As folhas de shiso, ou perilla, são vegetais folhosos consumidos em toda a Ásia como tempero e aromatizante. É a fonte do óleo vegetal de perilla conhecido por suas propriedades excepcionais Concentração de ômega 3Ácidos graxos essenciais essenciais para a manutenção e funcionamento adequado das células. Este óleo supera até mesmo óleos populares como óleo de linhaça, noz ou canola em termos de conteúdo de ômega-3.

Óleo de Perilla: Uma alternativa saudável aos ácidos graxos essenciais

Se o óleo de fígado de bacalhau não te inspira, o óleo de perilla pode ser uma excelente alternativa. É rico em Ômega 3, 6 e 9Os ácidos graxos poliinsaturados são essenciais para a saúde. Além do sabor agradável, este óleo é famoso pelas suas propriedades anti-inflamatórias, que contribuem para prevenir problemas cardiovasculares e proteger as células do corpo. Além disso, promove uma digestão harmoniosa e retarda os efeitos do envelhecimento, reduzindo a inflamação no corpo.

Um tratamento anti-envelhecimento fácil de incorporar na sua dieta diária

Você sabia que uma ou duas colheres de chá de óleo de perilla diariamente são suficientes para garantir o abastecimento? Benefícios do Ômega 3? Você pode incorporá-lo facilmente em sua dieta diária, usando-o em molhos para salada. Mas lembre-se que não é adequado para cozinhar alimentos, é sensível à oxidação e deve ser guardado na geladeira após aberto.

A qualidade do óleo de perilla é importante

Na hora de escolher o óleo de perilla, opte pela versão extra virgem obtida por prensagem a frio. O ideal é escolher um óleo orgânico para garantir sua pureza e benefícios à saúde. Você pode encontrar esse tesouro em supermercados asiáticos ou em lojas especializadas em fitoterapia.

Simplesmente adicionando uma pequena quantidade de óleo de perilla à sua dieta diária, você pode ajudar a retardar os efeitos do tempo em seu corpo e desfrutar de uma saúde geral melhor. Então porque não explorar esta alternativa saudável e deliciosa para se manter jovem e em forma?