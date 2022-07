A quarta dose também divide a bandeira

Na mesa da Secretaria de Saúde, está em andamento um plano para expandir a administração da quarta dose da vacina Covid-19 a todas as pessoas com mais de 60 anos já na próxima semana – e, portanto, não apenas para aqueles com mais de 80 anos que vulnerável como se espera atualmente – O debate sobre a realização ou não do segundo reforço (imediatamente) divide toda a comunidade científica. Com toda a Europa de volta ao “vermelho escuro” nos mapas de infecção e o número de infecções na Itália chegando a 200.000 por dia – como já aconteceu na França – a plataforma liderada por Roberto Speranza está lidando com a manutenção da campanha para a quarta dose que mal atingiu 20% entre os maiores de 80 anos e vulneráveis: números engraçados, o resultado também e acima de tudo uma conexão de saúde completamente paradoxal e incompleta. Mas só hoje, a Associação Italiana de Higiene emitiu uma nota com uma posição muito forte sobre o chamado “fracasso” da campanha de vacinação no que diz respeito à quarta dose, em que o apoio à estratégia do Ministério da Saúde representa um forte elemento de fragilidade, tanto na consciência do risco de Covid como na falta de participação da vacinação para os grupos em causa.

Posição da EMA e opiniões do PRO-BOOSTER .

Enquanto isso, a EMA também recomenda que os países trabalhem para aumentar o número de indivíduos “qualificados” para um segundo reforço, lembrando-nos de nos apressar, lembrando a todos que, apesar de serem variantes Omicron “altamente transferíveis, estamos em uma posição muito melhor do que em vagas anteriores” em Justamente graças à alta porcentagem de pessoas vacinadas na Europa.

Então, é necessário mudar a estratégia imediatamente e seguir o caminho da vacinação em massa ao longo da década de 1960, modificando as vacinas no Sars-Cov2 original em Wuhan, ou esperando a queda de um produto atualizado disponível para todos – esperançosamente – para o super rápido Omicron?

As opiniões são conflitantes: “Na minha opinião, é muito apropriado permitir um segundo reforço, imediatamente mesmo com vacinas ‘antigas’, para todas as populações acima de 60 anos”, diz o professor Fabrizio Brigliasco, Diretor de Saúde do IRCCS Galeazzi Ortopédico Instituto e Professor do Departamento de Biologia de Vírus da Universidade de Milão. “Tenho 62 anos e também tomarei a quarta dose amanhã, se puder. Então, no outono, podemos iniciar uma vacinação massiva para todos: obviamente atualizado sobre Omicron e variantes cíclicas, assim como a campanha anti-influenza que se repete todos os anos.” Na verdade, vou dizer mais: é melhor você começar imediatamente com a faixa etária acima de 60 anos, em vez de estreitar demais o campo e se encontrar em um estado de adesão tão baixo que você serviu uma conexão contraditória com a eficácia de uma vacina baseada na cepa original.”

Avaliação sob os riscos de COVID-RISK

Também não haverá uma campanha para reduzir o risco de Covid, conforme relatado pela Associação Italiana de Higiene, com as instituições de saúde pressionando fortemente no início o conceito de “resfriamento” e, portanto, menos arriscado, e agora estão surpresos com o fato de que os fracos e os com mais de oitenta anos não completaram a menstruação e preferem esperar O outono? Brigliasco não tem dúvidas sobre isso: “Sim, certamente. É relativamente verdade, felizmente, que o vírus diminuiu um pouco, mas não tanto quanto esperávamos. Este fato, combinado com o fato de que a mensagem foi transmitida, no momento em que podemos Ter a certeza de que entre setembro e outubro teremos vacinas atualizadas, o que gerou um estado de falta de monitoramento e falta de vontade de vacinar por parte dos idosos e até dos mais fracos. Nada é mais perigoso e errado. porque ainda não sabemos exatamente quando chegará a nova vacina e, sobretudo, quando poderemos, cada um de nós, recebê-la. Pode demorar três meses para vacinar os idosos, então arriscamos o Natal sem a nova dose . Embora a vacina tenha sido produzida usando o vírus Wuhan original como base, ela protege bem, e atualmente apenas Um artigo publicado no British Medical Journal reconfirma a eficácia da quarta dose para idosos. coisa boa.”

Opiniões contrastantes sobre o booster há mais de 60 anos

No entanto, nem todos têm a mesma opinião, principalmente no que diz respeito à ampliação do público abaixo de 80 anos: “Na minha opinião, e não sou o único microbiologista a pensar assim, não faz sentido no momento sugerir um quarto dose”, explica a professora Maria Rita Gismondo, Diretora de Microbiologia Clínica, Virologia e Biodiagnóstico de Emergência do Hospital Sacco em Milão, todos aqueles com mais de 60 anos. também os muito jovens, e para os muito mais velhos Eles têm mais de 80 anos, porque a idade já é uma fraqueza importante em si. Qualquer campanha de vácuo é e já foi implementada, e deve ser formulada levando em consideração alguns critérios, principalmente nas distâncias que atinge e onde causa os danos mais graves como resultado de suas consequências. Na minha opinião, a análise do cenário atual não pode sugerir uma quarta dose sugerida para todas as pessoas de 60 anos, pois também seria um desperdício fútil da economia da saúde, sem evidências de benefícios”.

Novas vacinas e estratégias baseadas na história

É uma questão de estratégia. E embora as novas vacinas Pfizer e Moderna atualizadas nas variantes Omicron já estejam no estágio de revisão periódica da EMA, dada a importância dos riscos, não seria uma boa ideia focar muito agressivamente em empurrar quase 7 milhões de Novaxes para iniciar o ciclo e que 80% Aqueles com mais de 80 anos que ainda não receberam o reforço, ao invés de considerar ampliar o público elegível para a quarta dose?

“Claro que sim”, explica literalmente “do campo”, Bruno Cacobardo, Chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Garibaldi Nesima em Catania (um dos hospitais mais importantes do sul da Itália) e professor da Etna City University. Eu tento explicar as razões claramente também. A história das vacinas sempre se baseou em 3 fases: preparação, desafio e reforço. A primeira dose nos coloca em contato com o inimigo, a segunda “convoca” e estimula o sistema, e a terceira fortalece a resposta imune. Uma quarta dose para toda a população, ou parte significativa dela, não acrescenta nada à utilidade da vacina, a menos que o antígeno seja alterado. Expandir o público agora para pessoas de 60 anos não vulneráveis ​​que já foram vacinadas com três doses e dar-lhes novamente uma vacina baseada no vírus Wuhan não faz sentido. Embora seja muito importante convencer todos os vulneráveis ​​e maiores de 80 anos a apoiar, porque em qualquer caso – na ausência de proteção – neste momento, essas pessoas estão em grande perigo”.