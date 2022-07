Medicina interna gera metabolismo agudo e trombose

Nasce uma enfermaria com uma equipe médica só de mulheres. Criado recentemente Nova estrutura de gerenciamento simples Ligar “Medicina interna para metabolismo agudo e coagulação‘, liderado inteiramente por profissionais do sexo feminino. O líder da equipe é um médico Annamaria Casale.

O novo departamento, também conhecido por “Medicina 1”, iniciou a sua atividade a 1 de abril de 2022. Estão disponíveis 40 leitos A partir de Medicina Interna. O número atual de pessoal médico é composto pelo chefe da estrutura, Dr. Casale, e 5 diretores médicos, Maria Cristina León, Elena Radigieri, Maria Granito, Giulia Masoni and Barbara Abate.

Medicamento 1, além de ajudar a atender a demanda da família recuperação rápida A partir de Sala de emergênciaconverte a atividade de ajuda para pacientes fracos Com doenças internas complexas, com definição diagnóstica, superação da fase crítica e, se necessário, atendimento direto no hospital-dia/serviço-dia ou comissionamento de unidades especializadas para doenças crônicas. O serviço oferece continuidade de cuidados aos pacientes que associam doenças da coagulação e metabólicas (obesidade, diabetes, dislipidemia) e fragilidade. Dentro desse caminho, desenvolve-se a expertise no uso do ultrassom em diferentes partes do corpo, a fim de melhorar e encurtar o caminho diagnóstico dos pacientes. Como parte da estrutura recém-criada, o objetivo é integrar progressivamente os estagiários da Faculdade de Medicina Interna da UNIMORE na atividade médica.

O líder da equipe é Annamaria CasaleNatural de Rimini, licenciou-se em Medicina e Cirurgia em Bolonha em 1994 com nota máxima e especializou-se em Medicina Interna, 70/70 com distinção. Desde 2002 sob os cuidados de Medicina Cardiovascular do Hospital Santa Maria Nova Reggio Emilia.

A Dra. Casali tem desenvolvido consistentemente atividade clínica na enfermaria como Chefe do Setor e plantão 24 horas. Desde 2012 é responsável pela estrutura minimalista do Centro de Hemostasia e Coagulação. O Profissional é o ponto de referência para a atividade ambulatorial especializada na prescrição e acompanhamento do tratamento com anticoagulantes orais e para a consulta especializada (coagulação e trombose) para todos os departamentos do Hospital Santa Maria Nova Archspedale. Realiza atividades especializadas de ultrassonografia (ultrassom abdominal e vascular) e manobras invasivas guiadas por ultrassom (toracocentese, paracentese, biópsia hepática) e é professor da Escola de Ultrassonografia Interna do SIMI (Sociedade Italiana de Medicina Interna).

De 2014 a fevereiro de 2022 a Casale foi responsável pela atividade de disponibilização chave na mão da rede CHD da empresa, contribuindo para a independência das respetivas enfermarias (obstetrícia e reanimação). Participou como orador em vários cursos de formação empresarial e em particular participou como orador em cursos de formação para clínicos gerais.

assessoria de imprensa

na foto: A equipe médica com o Dr. Casal no centro