Tricarico entre palavras, arte e ciência: “O som da música importa” – Performances

o que você está fazendo conosco Francesco Tricarico esta noite no estúdio da Volvo em Milão dentro de Linguista, neurocientista, ornitólogo? Confira a visão de mundo de penas (altamente inteligentes) e humanos (um pouco menos afiadas) em um Um compromisso muito especial para os melanésios intitulado “Kalam Al-Alam”O jovem de 21 anos fica entre ele e suas músicas Andrea Moro, Giorgio Valortegara e a americana Jennifer Ackerman. Para fazer honra em casa Elisabetta Sgarbi. “O Concerto é um estudo de trezentos e sessenta graus da vida, das omissões e do que espero que leve ao aperfeiçoamento do homem”, diz Tricarico. “Se for honesto e sincero, a música pode ser uma voz importante.”

Qual é o seu papel?

“Minhas músicas são geneticamente diferentes Daquelas que se cruzam num panorama cada vez mais superficial e menos poético. É por isso que pretendo realizar peças antropologicamente interessantes como “Canal de Água Fósfora”, “Formigas”, “Vida Silenciosa”que têm a ver com a ciência, com as palavras e com a nossa imaginação em evolução da vida.”

o que você está esperando?

“Desejo uma noite cheia de diversão, onde o jogo possa dar o que pensar.”

Na tarde de 21 de julho, novamente no curso da Melanésia, a exposição “Tricarico contra Tricarico” abriu em Bormio com Elisabetta Sgarpi, e à noite ele encontrou seu irmão Vittorio.

Com Elisabetta A comparação na minha placa vem acontecendo há anos. Olhando para o seu feedback, eu permito que você visualize meu trabalho a qualquer momento. Mesmo que o título do catálogo que vamos extrair da exposição dessas dezesseis obras abstratas seja “Larger Than Life”, Larger Than Life. Estou muito orgulhoso pelo fato de meu trabalho encontrar reconhecimento e se tornar “significativo”. Eu acho que eles estão tangencialmente relacionados ao tema da omissão, porque uma das minhas suposições sobre essas pinturas é que não há objetos reconhecíveis dentro delas.”

E à noite na Piazza del Quirk?

Vittorio falará por Rafael, mas para apresentar a noite, além de Elisabetta com sua apresentadora, estarei lá também. Também pianista Michele Fazio. Gostaria de saber o que os jovens pensam do meu trabalho. Antes de fazer as grandes pinturas, Eu estava fazendo desenhos muito pequenos, principalmente sensuais E um pouco vulgar, então conheci um galerista muito bom que me disse: se você parar de fazer essas coisas, venha até mim. Eu sabia que ele adorava desenhar, e quando mudei de gênero, isso apareceu.”