Lista de alimentos “perigosos”, ADI levanta o alarme

A intoxicação alimentar afeta cada vez mais os italianos. Entre as inúmeras causas, o calor desse período também aumenta o risco.

ADI, a Associação Italiana de Dietistas e Nutricionistas Clínicos, explica como evitar cair em infecções potencialmente tóxicas. Também especialmente quando vamos de férias.

Ao falar de intoxicação alimentar, não devemos considerar apenas Casos atraentes. Como chocolate Ferrero, ou chocolate nos dias de hoje Snacks de marcas famosas contaminados com salmonela. Nossos hábitos também podem ser perigosos, especialmente durante o verão.

Então a ADI revelou uma série de Adendo As orientações para Sensibilizar os cidadãos e aprendi como Evite condições perigosas. E é mais frequente do que você imagina. direito em nossas casas.

Intoxicação alimentar, preste atenção à preservação e higiene, existem muitas bactérias que podem nos causar doenças graves

Nos últimos meses, infelizmente, entendemos o que significa entrar em contato com bactérias salmonela ou com isso Listeria. Mas cavando mais fundo, descobrimos que Existem mais de 250 tipos de envenenamento de comida. Mesmo de origens diferentes.

Na verdade, muito pode surgir Não apenas toxinas animais e/ou vegetais. Doenças de graus variados também se manifestam pela ingestão de alimentos contaminados Produtos químicos e/ou poluentesComo Mercúrio na baleia ou eu Pesticidas em frutas e legumes. Os relatórios da ADI, falando em números, fornecem uma imagem clara da situação atual no mundo todo.

Todos os anos no mundo ocorrem mais de 350 mil casos de intoxicação e mais de 300 mil intervenções para condições relacionadas. Isso significa, pelos cálculos, que uma parcela da população foi afetada em cerca de 30%.

Então é claro que Estamos todos expostos a situações perigosas. E quando eles não vêm de Erros durante o processamento industrialPodemos nos proteger ativamente. Aprenda a praticar Regras simples para higiene e armazenamento de alimentos.

A listeria também é resistente ao frio, cuidado com esses alimentos

As bactérias ListeriaQuando um humano “contamina”, pode provocar Danos graves à saúde. E as pessoas mais frágeis, como crianças, idosos e gestantes, correm maior risco.

Esta bactéria é encontrada com muita frequência Carne curadabem como em Carne crua ou cozida a baixas temperaturas, mas também no queijo de leite não pasteurizado e no próprio leite. Mesmo os alimentos congelados não são “seguros” porque Listeria sobrevive mesmo na temperatura da geladeira.

lembre se Para vencer o mofo e as bactérias é necessário cozinhar Alimentos para um temperatura acima de 120 graus. Para garantir que podemos comprar Termômetros / Sensores de Cozinha a preços razoáveis.

As (simples) regras de higiene que nos protegem de infecções tóxicas

Para nos protegermos, podemos e de fato Temos que implementar algumas práticas simples. Em primeiro lugar, é necessário Manipulação de alimentos em ambientes limpos e com ferramentas limpas. A geladeira é um “recipiente” para bactérias, se não for mantida adequadamente. Podemos limpá-lo limpando-o água e vinagree sobretudo dispensando comer adequadamente.

Nunca toque em carne crua com outros alimentos, por exemplo. o sobras Não deve ser colocado em um prato, mas deve ser fechado recipientes herméticos. Naturalmente, Nunca coloque alimentos cozidos ainda quentes na geladeira.

também em cozinha Devemos prestar muita atenção Limpe as superfícies de trabalho, especialmente tábuas de corte de madeira. O conselho também é Lave as mãos com frequência ao tocar em alimentos diferentesOu assim que voltarmos do supermercado.