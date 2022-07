Quiropraxia para o bem-estar físico e mental: história e benefícios de uma ciência inexplorada – CorriereQuotidiano.it

Benefícios da Quiropraxia entre o bem-estar e a melhoria do desempenho

Os quiropráticos cuidam do bem-estar de uma pessoa livre de doenças que deseja manter-se em boa forma: por isso, através da manipulação da coluna, ele remove deslocamentos ou bloqueios da coluna e tensões que nos causam dor e ajuda nosso corpo a aliviar a dor e também para funcionar melhor.

“Na Itália, as pessoas descobrem o tratamento quiroprático especialmente quando sofrem de dores, de dores de cabeça a dores nas costas comuns, mas, na verdade, todos devem ir regularmente a um quiroprático para melhorar o bem-estar de seus corpos – diz o Dr. Federico Distefano – quiropraxia não funciona. Não só no bem-estar físico, mas também no bem-estar mental e no desempenho cognitivo: melhora a atenção e a memória, ajuda a dormir melhor e até melhora a digestão. Basta pensar em atletas que melhoram seu desempenho ou celebridades como Arnold Schwarzenegger e Barack Obama que dependem da quiropraxia para se manter em boa saúde”.

Objetivos futuros: Divulgar a Quiropraxia em território nacional e europeu

Revelando o tema nas redes sociais, o Dr. Federico Distefano pretende difundir o conhecimento da Quiropraxia entre os jovens e todos aqueles que queiram cuidar do corpo e da mente, e vai contar sobre o seu trabalho e os benefícios desta ciência de tratamento integral.

“Até agora, tenho um estudo ativo em Roma e visito Milão e Cremona, mas gostaria de aumentar o número de escritórios no país ativando estúdios de franquia em várias cidades italianas, incluindo Nápoles, Turim, Bolonha e Florença, e também expandir minha estudos no resto das terras europeias”, diz o Dr. Federico Distefano.

Federico DiStefano, Quiroprático fala sobre o mundo da Quiropraxia como ciência ao serviço do bem-estar do corpo

A história da Quiropraxia no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos, começou no final do século XIX com a intuição de David Daniel Palmer, que definiu a Quiropraxia como “a filosofia, arte e ciência das coisas naturais: um método de ajustando as vértebras da coluna com as duas mãos para corrigir a causa do desconforto”.

Quiropraxia, na verdade, é que a ciência médica holística é complementar à medicina tradicional que aborda a saúde do paciente do ponto de vista físico, bioquímico e emocional e analisa os desequilíbrios no sistema musculoesquelético e seus efeitos no sistema nervoso, permitindo que o corpo -regenerar, curar e tornar nossos corpos mais resistentes Para doenças como influências. Até mesmo a palavra quiropraxia realmente explica a essência da própria ciência: deriva de dois termos gregos, ker (mão) e praxis (prática) e significa literalmente prática realizada através das mãos.

E embora no imaginário coletivo, um quiroprático seja um profissional que se volta para ele para ser “consertado” apenas em caso de dor no pescoço ou nas costas, na realidade sua intervenção afeta todo o corpo.

“Comecei a me interessar pela quiropraxia muito jovem quando me vi tendo que lidar com minha dor física pessoal depois de um forte golpe nas costas que sofri durante uma partida de rugby. Depois de resolver meu problema e ver um quiroprático, fiquei apaixonado sobre esta ciência e graduado e especializado no setor. – Como diz Federico Distefano – O princípio fundador da Quiropraxia é que nosso corpo é um organismo vivo capaz de auto-regulação e cura por conta própria.. Esta capacidade inata de auto-cura é devido ao sistema nervoso em sua função ideal. Justamente por isso, ir a um quiroprático regularmente pode ajudar a prevenir possíveis problemas e ajudar nosso corpo a se recuperar, sobreviver e melhorar sua saúde.”

E se a quiropraxia continua a ser conhecida sobretudo no mundo do desporto por melhorar o desempenho físico e cognitivo e como prática também utilizada pelos atletas mais famosos como Usain Bolt, Marcel Jacobs e Michael Jordan, é de facto a ciência médica para tudo. A democracia e ela deve nos acompanhar para permitir que nossos corpos expressem todo o seu potencial.