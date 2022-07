Ataque cardíaco, esta bebida é uma inversão de benção: no verão sempre bebemos

Aqui revelamos qual é a pior bebida para a sua saúde, que pode causar um ataque cardíaco. Leia mais para descobrir.

A Harvard School of Public Health (HSPH) recomenda limitar a primeira sucos de frutaOs refrigerantes são frequentemente promovidos como bebidas saudáveis ​​e até como remédios para perda de peso.

Por outro lado, os smoothies podem conter a mesma quantidade de Açúcar e calorias do refrigerante. Uma lata de 12 onças de cola contém 140 calorias, enquanto apenas 8 onças de suco contém entre 100 e 150 calorias.

Sucos espremedor Os sucos embalados carecem de fibras e alguns nutrientes que são destruídos ou removidos durante o processamento.

Sem fibra, é digerido rapidamente e é insatisfatório e pode causar um pico de açúcar no sangue.

É melhor comer a fruta inteira. Uma laranja tem o dobro da fibra e metade do açúcar de um copo de 12 onças de suco de laranja.

Outra bebida que ninguém esperaria que fosse tão ruim para o corpo é Tu es. É considerada uma bebida útil por si só, pois contém compostos químicos chamados polifenóis, ou flavonóides, que atuam como antioxidantes, que controlam os efeitos nocivos dos radicais livres no organismo.

Embora o chá possa ser benéfico, o chá clássico do sul não é porque contém muito açúcar adicionado. Bebidas embaladas ou bebidas de restaurante podem conter até 150 calorias em uma porção de 12 onças.

Além do ganho de peso, o consumo rotineiro dessas bebidas com alto teor de açúcar pode aumentar o risco de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e outras doenças crônicas. Além disso, o aumento do consumo de bebidas açucaradas tem sido associado a um risco aumentado de morte prematura”.