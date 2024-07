Arroz, qualquer coisa que não seja um alimento saudável: se você comer assim é muito perigoso Ninguém fala sobre isso, mas é assim que é

O arroz nem sempre é um alimento saudável porque se você prepará-lo assim será muito perigoso: o que nunca te contam.

Com os dados em mãos podemos confirmar com certeza que é um dos alimentos mais consumidos no mundo arroz. Muitas vezes esta é a base de muitas receitas, especialmente de origem oriental. Mas, ao mesmo tempo, é um dos primeiros pratos mais apreciados na Itália, principalmente se for temperado com cogumelos porcini ou açafrão.

Além disso, arroz castanho É essencial para quem está de dieta, pois além de ter baixo teor de gordura, esse alimento também tem efeito desintoxicante. Todos os aspectos positivos fazem do arroz um dos alimentos mais populares, mas tome cuidado.

Na verdade, nem todo mundo sabe disso Os riscos do arroz tornam-se graves É prejudicial para quem o consome se alguns pequenos cuidados não forem implementados.

Comer arroz nem sempre é bom para você

o arroz É parte integrante da dieta global e também um dos alimentos mais consumidos. Ao mesmo tempo, porém Os riscos tornam-se mais graves Isto se deve à presença deArsênico. Cuidado, essa substância não se encontra no arroz, mas sim na água em que é preparado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu alguns limites, mas nem todos respeitam esse limite.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde A percentagem de arsénico não deve ser superior a 10 microgramas por litro. No entanto, alguns países têm um limite mais elevado, igual a 50 microgramas por litro, enquanto para outros não existem regras. Isso significa correr o risco de trazer arroz prejudicial à mesa, e é por isso que alguns pesquisadores estão trabalhando em um estudo para acabar com o problema.

Arroz e arsênico: algumas dicas úteis

a Um grupo de investigadores do Reino Unido Em 2020 falar sobreArsênico encontrado na água do arroz Como isso pode aumentar o risco de tumores, diabetes ou outras doenças relacionadas ao sistema respiratório ou cardiovascular. Por isso, é preciso prestar atenção não só ao arroz que você compra, mas também à forma como você o cozinha. Neste sentido é recomendado BPA ou sistema de “branqueamento por absorção”.

Segundo este método, deve-se ferver o arroz com água pré-fervida por 5 minutos, depois filtrar, refrescar a água e depois cozinhar o arroz em fogo baixo até que a água seja completamente absorvida. Dados em mãos, como este 50% do arsênico é removido do arroz integral e 74% do arroz branco. Um prato mais seguro sem dúvida.