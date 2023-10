Ciência, arte e as viagens de Salman

Publicamos mensalmente conteúdo da página cultural “Otium”

Doença de Alzheimer: teorias, práticas e modelos de tratamento

Por Matteo Burri, historiador da ciência

Na sequência do primeiro episódio que apareceu no Otium em 29 de setembro, este segundo episódio centra-se no desenvolvimento de abordagens terapêuticas para a doença de Alzheimer. O tratamento, a cura, já se falava em 1978, ano em que foi publicado um dos mais importantes artigos científicos sobre o assunto. Neste artigo, Smith, Swash e outros colegas estudam a relação entre colina e acetilcolina em relação ao fenômeno da doença de Alzheimer. O artigo publicado no The Lancet propôs o que em breve se tornaria uma abordagem colinérgica prática. Resumindo: no cérebro, a acetilcolina – um neurotransmissor envolvido na comunicação entre as células nervosas – envia mensagens de uma célula para outra. Em seguida, a enzima – acetilcolinesterase – destrói a acetilcolina imediatamente após realizar seu trabalho, para que ela não se acumule entre as células nervosas. Já no início da década de 1980, a hipótese colinérgica relacionada com a patogénese da doença de Alzheimer provou ser uma motivação poderosa para todas as estratégias farmacológicas destinadas a corrigir défices cognitivos através da manipulação da neurotransmissão colinérgica. Dentre essas estratégias, a estratégia baseada na inibição da enzima acetilcolinesterase tem tido tanto sucesso que está entre as estratégias mais avançadas para o tratamento da doença de Alzheimer. Os mecanismos de ação dos inibidores são muito complexos. Reduções significativas nos níveis de acetilcolina foram encontradas nos cérebros de pacientes com Alzheimer e essas reduções podem contribuir para os sintomas bem conhecidos de perda de memória e/ou confusão. Esse conhecimento levou ao desenvolvimento de medicamentos que aumentam os níveis de acetilcolina no cérebro – os inibidores da acetilcolinesterase. Esses medicamentos atuam inibindo a enzima que decompõe a acetilcolina, aumentando assim a quantidade desse neurotransmissor no cérebro. Na verdade, pesquisas mostraram que não há acetilcolina suficiente no cérebro dos pacientes com Alzheimer. Portanto, a hipótese é que, ao inibir a enzima que destrói a acetilcolina, uma maior concentração de acetilcolina saudável possa ser mantida no cérebro, aumentando assim a comunicação entre os neurônios e melhorando a memória.

Nos últimos 50 anos, a pesquisa sobre a doença de Alzheimer tem visto grandes mudanças na compreensão da patologia e nas abordagens terapêuticas. Na década de 1970, a doença de Alzheimer ainda era considerada uma forma “rara” de demência senil e a sua etiologia não era clara. A investigação centrou-se sobretudo na descrição dos sintomas e no estudo do cérebro dos pacientes através da análise de tecido post-mortem. Nas décadas de 1980 e 1990, foi identificado que certas proteínas – como beta-amilóide e tau – se acumulavam em grandes quantidades no cérebro de pacientes com Alzheimer. Esta evidência levou a uma maior compreensão da base biológica da doença e à procura de novos medicamentos que possam actuar sobre estas proteínas para – mais uma vez – prevenir ou retardar a progressão da doença.

Ao longo das décadas, a investigação da doença de Alzheimer nunca abandonou a abordagem colinérgica, concentrando-se também nas causas subjacentes do baixo nível de acetilcolina, como a perda de neurónios que produzem acetilcolina no cérebro. Muitos tratamentos permanecem eficazes, como os associados à substituição destas células perdidas ou à estimulação de outras células cerebrais a produzirem acetilcolina, com o objetivo de prevenir ou (tentar) reverter a progressão da doença de Alzheimer. No entanto, a partir da década de 2000, a investigação sobre a doença de Alzheimer tem registado um interesse crescente no diagnóstico precoce da doença e na identificação de biomarcadores que possam ajudar a identificá-la antes do início do processo demencial. Os estudos têm-se centrado, portanto, cada vez mais na prevenção e gestão de factores de risco (tais como hipertensão, diabetes ou obesidade). Finalmente, nos últimos anos, a investigação sobre a doença de Alzheimer tem registado um aumento significativo na utilização de tecnologias avançadas – tais como análise de imagens cerebrais e simulações computacionais – para melhorar a compreensão da doença.

Numa tentativa de representar (muito) sinteticamente os últimos cinquenta anos de investigação sobre a doença de Alzheimer, podemos dizer que se assistiu a uma passagem da descrição dos sintomas à compreensão da base biológica da doença, da procura de medicamentos para gerir a doença. Dos sintomas aos tratamentos capazes de prevenir ou retardar a sua progressão e, por fim, do atendimento ao paciente à prevenção e gestão dos fatores de risco relacionados com doenças dos quais ainda não estamos livres.

Causas cardíacas

Por Matteo Bianchi, Curador Reflexões à margem da Exposição Luigi Rossi 1853-1923

introdução

Talvez seja um título estranho para explicar como a obra de Luigi Rossi representa para mim o cruzamento perfeito entre cultura e afeto, família e trabalho: o artista, cujo centenário de morte se comemora, era meu bisavô. Profundo, simples e nunca banal, o seu trabalho íntimo oferece imagens da serenidade de que tantas vezes necessitamos: um presente de gratidão.

Há vários anos, quando era estudante, tive a sorte de descobrir os arquivos de Luigi Rossi graças à confiança da minha avó, que era filha do pintor: os meus professores Ottavio Bissomi e Dante Isella incentivaram-me a continuar a investigação que me levou à primeira monografia editada sob a preciosa orientação de Rossana Bosaglia, e nas exposições Na Biblioteca Cantonal e na Villa Chiani de Lugano.

identificação

Em 1979, Rossanna Bosaglia intitulou seu artigo sobre Luigi Rossi, Artista europeuTirada por ocasião da atual exposição na Pinacoteca Züst em Rancati. Tissini de nascimento, milanês de formação, pintor em Paris, pintor simbolista da região suíça e finalmente ligado à sua amante Biffi Capriasca, Luigi Rossi revela uma identidade aberta, fiel aos motivos da sua arte sincera. Na sua época chamava-se “suíça, milanesa, parisiense” e também “francesa mas italiana”: da aldeia natal de Casarati a Brera, da Académie Goncourt à Comissão Federal de Belas Artes, de Milão a Capriasca, a história de Luigi Rossi é retratado com a calma que sua obra descreve, fiel aos assuntos e sempre tratado com dignidade.

Infância e vida no campo

Esses são os dois temas favorecidos pela sensibilidade do artista que na época era chamado de “pintor infantil”. Da escola da dor centrada na infância moribunda, como Anker numa pintura semelhante, Luigi Rossi pintou no início do século XX o despertar luminoso das crianças tocadas pelos primeiros raios de luz. A pintura reflete um profundo sentimento de alegria que reside na pose e no gesto simbólico das crianças ao acordar. Revela também uma construção hábil que se apoia no desenho, na fotografia e na formulação de variáveis. A vida no acampamento representa uma etapa proeminente na obra de Luigi Rossi: a transição da realidade para o símbolo. O artista pinta cenas camponesas que inicialmente são fiéis à realidade, depois são retratadas de maneira ideal e permeadas por uma veia de nostalgia pela época do declínio da civilização camponesa e do desenvolvimento da indústria. É apenas um pequeno passo dos cortadores de relva de Rossi até à emergente cidade de Boccione…

Professor democrata, fotógrafo refinado

Luigi Rossi desempenha um papel de profunda sensibilidade social na Milão da virada do século, no Scuole dell’Umanitaria: ele ensina a igual dignidade das artes, dando nobreza às línguas literais. No Ticino, juntamente com o arquitecto Guidini, apoia a força vital da educação do desenho.

A feliz temporada parisiense, que conheceu um contacto próximo com Daudi e Loti durante a segunda metade da década de 1980, produziu maravilhosas edições ilustradas em aquarela que se revelaram uma técnica adequada ao trabalho direto do artista, e que mais tarde foram retomadas ao lado dos aquarelistas lombardos do Permanente. Milão: A comparação entre caricaturas e aquarelas parisienses mostra a transição do livro para o desenho.

Coleções de arte e descobertas

Além das confirmações das obras-primas da União, dos museus suíços e italianos, e das obras de coleções privadas que registam um movimento vivo, algumas descobertas notáveis ​​abrem-se ao olhar do visitante: ao lado do retrato de Alphonse Daudet que nos guia entre através dos papéis e dos livros ilustrados, os livros dos irmãos Ciani são encontrados na rua Montazah tendo como pano de fundo a Desolação Para Vincenzo Villa: Esperamos que seja um bom presságio com o objetivo de devolver à arte o prestigiado espaço da Villa Ciani . Entre as coleções de arte, tenho o prazer de destacar a Coleção Corner Bank, de particular sensibilidade cultural, e a Coleção Museu Casa Luigi Rossi, onde preciosos papéis de arquivo são guardados ao lado de pinturas e desenhos. O atual catálogo da exposição Rancate, publicado pela Pagine d’Arte, e produzido por Salvio nas artes gráficas, é um testemunho abrangente disso: na capa, a doce imagem da avó quando criança, Genzianella, a serena onde encontro o ambiente de uma família.

Testemunho de Salman Abu Sitta

Escrito por Gilberto Gilberti, historiador

A obra de Salman Abu Sitta* pode certamente ser definida como autobiográfica, mas não é simplesmente uma narração de experiência pessoal, pois os factos da sua vida estão sempre ligados de forma profunda aos acontecimentos históricos da sua terra natal: a Palestina.

Na vida humana existem fatos, acontecimentos que não só determinam algumas dinâmicas banais determinadas pelo calendário, mas definem o rumo, dão sentido e sentido a toda a existência.

Um menino de onze anos vivencia a tragédia da expulsão de sua terra natal, no sul da Palestina. “Naquele dia fatídico, em meados de maio de 1948, andando atrás de meu irmão, virei a cabeça para trás e dei uma última olhada no lugar onde nasci”, lembra ele. Observei os restos fumegantes de nossas casas, as ruínas da escola e o moinho demolido. Os prados e palmeiras desapareceram lentamente atrás do horizonte. A dor me sufoca, mas não me desespero. Não, senti que estava sendo recrutado para uma missão de resgate, essa missão de retorno que me acompanharia pelo resto da vida… Passei os 70 anos seguintes dando rostos e nomes a esses inimigos “invisíveis”. “Al-Main, o local onde nasci, que era prisioneiro nas mãos deles, nunca se tornou propriedade deles.” Essa criança viverá a sua juventude na chamada Faixa de Gaza, e viverá os dias terríveis da primeira ocupação israelita daquela terra, e nestas páginas apresenta um testemunho preciso, cheio de detalhes, que é para o leitor. Pouco se sabe sobre isso no Ocidente.

O menino viajará muitas vezes, se tornará engenheiro, mas nunca esquecerá o compromisso de pensar e trabalhar para retornar ao Maine. Ele escreve: “Minha viagem me levou ao Egito, Kuwait, Inglaterra, Canadá e muitos outros lugares. Mas nenhum desses eram meus destinos, apenas paradas na volta. O destino final, minha casa, continua sendo meu único objetivo.”

Abu Sitta foi responsável pela fundação da Sociedade da Terra Palestina em Londres, que visa estabelecer o direito dos palestinos, sob o direito internacional, de retornar às terras de onde foram expulsos sem deslocar os colonos judeus. Graças ao seu conhecimento técnico, elaborou diversos estudos sobre o assunto até sua publicaçãoAtlas da PalestinaO que constitui uma obra essencial para conhecer toda a questão histórica palestina.

Quem quiser conhecer “por dentro” (se é que posso me expressar assim) a história da atormentada Palestina não pode deixar de ler as obras de Salman Abu Sitta, um testemunho único, especialmente para o leitor de língua italiana.

*Salman Abu Sitta, Meu mapa de retorno. Memória palestinaRoma, Edições Q, 2020