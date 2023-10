Mau cheiro no carro. Se você sentir esse cheiro, corre risco de câncer e outras doenças graves Evitar a exposição

Nossos carros têm cheiro próprio, principalmente em algumas fases da vida, mas alguns deles podem ser fatais para a sua vida.

Os cheiros que aparecem dentro do carro podem afetar muito a qualidade do passeio. Enquanto alguns cheiros Eles podem evocar sensações agradáveiscomo O cheiro de gasolina ou de carro novoOutros podem referir-se a relações públicasProblemas ocultos e perigos potenciais Para passageiros.

O cheiro de gasolina, que muitos associam à emoção da aventura, pode ser atraente para alguns. Da mesma forma, o cheiro de um carro novo, uma combinação de Materiais novos e componentes recém-fabricados podem trazer uma sensação de modernidade e luxo.

Alguns proprietários de automóveis também apreciam isso Certos perfumes Eles são obtidos a partir de ambientadores ou ambientadores de automóveis que ajudam a criar uma atmosferaAtmosfera agradável dentro da cabine de passageiros.

No entanto, eles estão lá Cheiros que podem ser menos desejáveisComo o mau cheiro que emana de um ar condicionado sujo ou o cheiro de comida estragada que se acumulou ao longo do tempo. Esses odores podem não apenas ser desagradáveis, mas também irritantes Indica a presença de sujeira, mofo ou bactérias no carro. O que, por sua vez, pode causar problemas de saúde e bem-estar.

Sinais de aviso:

É preciso perceber que certos odores no carro podem indicar Problemas sérios ou até perigosos. Por exemplo, um cheiro forte e pungente pode indicar um vazamento de líquido refrigerante, enquanto um cheiro de queimado pode ser o resultado de uma falha mecânica. É importante não ignorar estes odores, pois podem ser os primeiros sinais de avarias graves no seu veículo que requerem a atenção de um profissional qualificado.

Na verdade, aqueles que parecem inofensivos escondem sérios perigos: o cheiro de um carro recém-adquirido é tentador, mas ao mesmo tempo Pode representar riscos à saúde. Esta dualidade é antes de tudo uma questão de química: triliões de moléculas de plástico, adesivos e selantes deslizam para dentro dos nossos narizes, gerando… Uma mistura inebriante que pode ser viciante. Portanto, é compreensível que existam purificadores de ar disponíveis no mercado que são projetados especificamente para trazer de volta aquele cheiro de carro novo que inevitavelmente desaparece com o passar dos meses e anos.

Cheiro de carro novo: como isso afeta sua saúde

O apelo de um cheiro novo num carro é quase universal, mas o seu impacto na saúde é preocupante, dada a complexa mistura de odores, alguns dos quais são conhecidos por serem cancerígenos. Alekhia Redham e David C. Volz na Universidade de Riverside, Califórnia, com esforços para compreender esse fenômeno. Os dois cientistas conduziram um estudo para avaliar o impacto potencial na saúde da exposição prolongada a agentes cancerígenos conhecidos. Através de referência cruzada de dados Níveis de toxicidade de produtos químicos No habitáculo e no tempo médio passado dentro de automóveis novos, os especialistas revelaram que a exposição a elementos específicos, como o benzeno e o formaldeído, pode ultrapassar o limite que as autoridades de saúde da Califórnia consideram seguro, mesmo depois de apenas 20 minutos.

Ambos os compostos, benzeno e formaldeído, aparecem na lista da Proposta 65, que a Califórnia especifica Substâncias reconhecidas como cancerígenas. Além disso, o estudo conduzido por pesquisadores da Riverside University revelou que os residentes de São Francisco e Los Angeles têm 1,1 chanceRisco 0% maior de câncer devido ao benzeno e formaldeído em comparação com residentes de outras áreas estudadas da Califórnia.. Experimentos também mostraram que o risco de agentes cancerígenos à saúde dos motoristas está intimamente relacionado à quantidade desses agentes presentes na cabine dos passageiros, bem como à frequência e duração da exposição. À medida que os condutores de todo o mundo continuam a comprar e a conduzir automóveis novos, seja por necessidade ou por prazer, recai sobre a indústria automóvel a responsabilidade de evitar a utilização de substâncias prejudiciais à saúde.